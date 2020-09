Německo čeká použitelnou vakcínu až za rok

Vakcínu lze začít aplikovat až ve chvíli, kdy její užitečnost převáží nad riziky, zdůraznila dnes ministryně v Berlíně. "Z této linie v Německu a v Evropě neuhneme," citovala političku agentura DPA.

"I když svět čeká na vakcínu, my tady nebudeme dělat riskantní zkratky," řekla Karliczeková podle agentury Reuters.

Ministryně také řekla, že společnost CureVac z města Tübingen dostane podpůrné finance na výzkum vakcíny ve výši 252 milionů eur (6,8 miliardy Kč), mohučská společnost BioNTech pak má dostat 375 milionů eur (10,1 miliardy Kč).

V zájmu urychlení výzkumu vakcíny proti covidu-19 ministerstvo školství a výzkumu vyčlenilo pro zvláštní podpůrný program 750 milionů eur. Třetím podnikem, který má tento program podpořit, je společnost IDT Biologika z města Dessau-Rosslau. V tomto případě ale jednání o podpoře ještě nebyla ukončena.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v současnosti do vývoje vakcíny proti koronaviru zapojeno na 170 projektů. U 26 z nich už se koná zkušební očkování. Rusko dokonce už v srpnu, ještě před dokončením důležitých testů, schválilo očkovací látku pro široké použití. Ve světě za to ale sklidilo kritiku.