Německo chce k 15. červnu zrušit výstrahu pro cesty do 31 zemí

Návrh týkající se cestovního ruchu v Evropě by spolková vláda mohla podle informací časopisu schválit ve středu. Občané Německa by tak mohli cestovat do 26 zemí Evropské unie, dále do Británie a čtyř nečlenských zemí EU v schengenském prostoru - na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas před více než týdnem uvedl, že doufá v uvolnění dva měsíce platné výstrahy pro veškeré turistické cesty do zahraničí k polovině června.

Zrušení varování v době těsně před letními prázdninami podle DPA předznamenává možnost, že Evropané budou moct vyrazit na dovolenou do zahraničí.

"Oživení turismu je důležité jak pro cestovatele a německý sektor cestovního ruchu, tak pro hospodářskou stabilitu zemí, které jsou cílovými destinacemi," uvádí se v návrhu.