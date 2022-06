Německo dočasně zavede kontroly na hranicích kvůli summitu G7

— Autor: ČTK

Německo od pondělí zavede některé dočasné kontroly na svých hranicích kvůli summitu zemí skupiny velkých světových ekonomik G7, který bude od 26. do 28. června v bavorských Alpách. Podle spolkového ministerstva vnitra budou kontroly flexibilní a nikoliv plošné. Jejich cílem je zamezit vstup do země lidí, které německé úřady podezřívají, že by mohli páchat násilí při demonstracích, uvedla agentura AP.