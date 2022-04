Německo hlásí bezmála 200 tisíc nových případů nákazy, méně než před týdnem

— Autor: ČTK

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 200.000 nových případů nákazy. Uvedl to dnes ráno Institut Roberta Kocha (RKI). To je zhruba o 55.000 případů méně než před týdnem. Klesá také sedmidenní incidence. Ta činila dnes ráno 1532 nových případů nákazy na 100.000 obyvatel, uvedla agentura DPA. Před týdnem to bylo 1758 případů na 100.000 obyvatel.