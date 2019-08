Německo truchlí. Při letecké nehodě na Mallorce zahynula rodina z Bavorska

Mezi celkem sedmi oběťmi je podle agentury DPA i pilot vrtulníku, patrně Ital, a dvoučlenná zřejmě španělská posádka letadla.

Čtyři německé oběti, které letěly ve vrtulníku, mají bydliště v bavorských okresech Mnichov a Bad Tölz-Wolfratshausen. Vrtulník se s ultralightem srazil poblíž města Inca ve vnitrozemí Mallorky. Kromě pilota v něm byli manželé ve věku 43 a 41 let, jejich 11letý syn a devítiletá dcera.

At least five people have been killed following the crash of a light aircraft in Mallorca. #PlaneCrash #Mallorca pic.twitter.com/3mfURdmRlM