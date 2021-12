Německo musí vytvořit pravidla pro poskytování péče postiženým během pandemie, nařídil soud

Soud tak podle médií vyhověl stížnosti devíti lidí s postižením, kteří vyžadují pravidelnou lékařskou péči a kteří se obávali, aby lékaři při silných vlnách pandemie neupřednostňovali osoby nakažené koronavirem. Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach rozhodnutí vítá a ministr spravedlnosti Marco Buschmann uvedl, že vláda příslušný návrh zákona brzy předloží.

Parlament svou nečinností v této věci podle ústavního soudu porušil jeden z článků německé ústavy, podle nějž nesmí být nikdo diskriminován kvůli svému postižení. Zákonodárcům proto nařídil, aby situaci bezodkladně napravili.

Soud uvedl, že lidé s postižením teď nejsou dostatečně chráněni před rizikem toho, že budou porušena jejich ústavou daná práva v situaci, v níž se nemohou chránit sami. Směrnice, které v těchto ohledech vydávají lékařské asociace, nejsou právně závazné. Nelze proto vyloučit, že by k diskriminaci vůči postiženým osobám skutečně nedocházelo, protože rozhodnutí o poskytnutí péče je teď na jednotlivých lékařích.

Das erste Ziel muss sein, dass es erst gar nicht zu einer #Triage kommt. Wenn aber doch, dann bedarf es klarer Regeln, die Menschen mit Handicaps Schutz vor Diskriminierung bieten. Die #BReg wird dazu zügig einen Entwurf vorlegen.https://t.co/tmUpjnJIB4 — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 28, 2021

Soud uvedl, že je na veřejných činitelích a zákonodárcích, aby předložili návrh, jak přesně soudní rozhodnutí naplnit. Nová pravidla by ale například mohla vyžadovat zapojení více osob do rozhodování nebo nařizovat speciální školení lékařů na jednotkách intenzivní péče.

"Prvotním cílem musí být, aby k třídění pacientů vůbec nedocházelo," napsal na twitteru ministr spravedlnosti Buschmann. "Ale pokud by se tak stalo, je zapotřebí jasných pravidel na ochranu lidí s postižením před diskriminací," dodal. Jeho úřad podle ministra rychle předloží příslušný návrh zákona.

"Lidé s postižením potřebují ochranu státu více než kdokoliv jiný. Zejména v případě třídění pacientů," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Lauterbach. Podle něho je rovněž nejdůležitější podobné situaci předcházet.

Ich begrüsse das Urteil des BVG ausdrücklich. Menschen mit Behinderung bedürfen mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat. Erst Recht im Falle einer Triage. Jetzt aber heisst es, Triage durch wirksame Schutzmassnahmen und Impfungen zu verhindern https://t.co/Pp0mFCVXM0 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 28, 2021

Německo se zatím nedostalo do situace, kdy by lékaři kvůli vyčerpaným kapacitám museli rozhodovat o tom, komu poskytnou péči a komu nikoliv. Některé nemocnice ale už při poslední vlně pandemie nemoci covid-19 musely převážet pacienty do méně zasažených regionů s volnými lůžky na jednotkách intenzivní péče. Místní úřady v posledních týdnech varují před dopady nakažlivé varianty koronaviru omikron, která by podle nich mohla zvýšit tlak na nemocnice.

Rozhodnutí soudu vítá jedna z autorek stížnosti Nancy Poserová, která agentuře DPA řekla, že se všem ulevilo. Doufá, že zákonodárci "budou jednat rychle a navrhnou pravidla, jimiž nás ochrání".

Předsedkyně poslaneckého klubu vládní strany Zelených Britta Hasselmannová napsala, že ve Spolkovém sněmu bude zapotřebí "pečlivé posouzení a diskuse" o tom, jak naplnit rozhodnutí soudu.