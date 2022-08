Německo nařídí méně topit na pracovištích a šetřit s energiemi, píše Bild

Kvůli nejistotě ohledně dodávek ruského plynu hledá Německo úspory a nové dodavatele, aby překonalo nadcházející zimu. Habeck kvůli tomu vypracoval návrh, který by šetrné nakládání s energiemi plošně nařizoval. Podle Bildu se již například nepočítá s tím, že by se vytápěly vstupní haly na úřadech a školách či čekárny na úřadech. Nemocnic, pečovatelských zařízení a školek by se to netýkalo. V neobydlených veřejných budovách chce ministr odpojit průtokové ohřívače a bojlery.

Zakázáno by bylo noční osvětlování památek, veřejných budov a reklamních ploch. Habeck již dříve nařídil odpojit osvětlení budov svého ministerstva a během léta méně pouštět klimatizaci.

Na pracovištích počítá Habeckův návrh s vytápěním podle několika stupňů na základě fyzické zátěže. U převážně sedavých a fyzicky nenáročných profesí by se topilo na 19 stupňů, u středně těžkých a převážně sedavých, případně tělesně lehkých zaměstnání vstoje či za chůze by teplota v místnostech byla 18 stupňů. Na 16 stupňů by se topilo v prostorách, kde zaměstnanci vykonávají středně těžkou fyzickou práci, při které stojí či chodí. U fyzicky náročných profesí je navrženo vytápění na 12 stupňů.

Omezení se dotknou také majitelů rodinných bazénů, jejichž vyhřívání plynem a elektřinou by mělo být zakázáno. Veřejných plaveckých stadionů se to ale týkat nebude, ačkoli i zde musí návštěvníci počítat s nižší teplotou vody, než na jakou byli v uplynulých letech zvyklí.

Vedle závazných nařízení, která německá vláda připravuje, se Scholzův kabinet snaží veřejnost a podniky přesvědčit k dobrovolnému hledání úspor. Habeckovo ministerstvo spustilo kampaň, která k šetření energiemi nabádá nejen všech 83 milionů obyvatel Německa, ale také instituce, firmy či obce. Těm nabízí tipy, díky kterým by jim na účtech mělo zůstat více peněz.