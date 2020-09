Německo nechce uzavřené hranice s ČR, ve hře jsou covid testy pro pendlery

Po zařazení Česka na německý seznam rizikových oblastí bude platit pro vstup do Německa povinnost předložit negativní test na koronavirus, nebo nastoupit do karantény a rozboru se podrobit v Německu. Od 1. října se podmínky změní a karanténa bude vyžadována plošně, ukončit ji bude možné až negativním testem po pěti dnech izolace. Dosud výjimky z těchto povinností platí pro pendlery bez příznaků nemoci covid-19, řidiče kamionů či pro průjezd Německem.

Jak přesně budou výjimky vypadat po 1. říjnu, zatím není zcela jasné. Spolkové ministerstvo zdravotnictví uvádí, že karanténní opatření pro přeshraniční styk je v pravomoci jednotlivých německých spolkových zemí. Například Sasko sdělilo ČTK, že výjimka na jeho území není časově omezena, ale že není vyloučeno, že bude v budoucnu přehodnocena. Na stejný dotaz ČTK dnes bavorské ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že trvání výjimek bylo na území Bavorska prodlouženo do 3. října 2020.

"Nyní se na spolkové úrovni zpracovávají nové vzorové předpisy, proto nelze vyloučit, že se opatření v budoucnu změní," uvedla mluvčí bavorského ministerstva zdravotnictví Sabine Grünebergová.

Bavorská hospodářská asociace vbw s výjimkami pro pendlery počítá a odvolává se přitom na hygienické regule bavorské vlády, které přejíždění hranice za prací bez dodržování jinak vyžadovaných karanténních opatření prozatím umožňují.

Změny po 1. říjnu nevylučuje také český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, který ČTK řekl, že není vyloučena ani otázka testů pro pendlery. Podle něj se jedná o tom, aby zátěž pro dojíždějící za prací přes hranice byla co nejmenší.

Vedení bavorského okresu Cham podle rozhlasové a televizní společnosti Bayerischer Rundfunk (BR) kvůli označení Česka za rizikovou oblast počítá s bezplatnými testy pro české pendlery. Tamní okresní rada Franz Löffler hovoří například o jednom testu ve dvoutýdenním intervalu. Löffler trvá na tom, že je nutné vyvarovat se uzavření hranic, jako tomu bylo na jaře, protože pracovníci z Česka jsou pro region důležití.

O uzavření hranic očividně nestojí ani Berlín. "S uzavírkou hranic nemáme dobré zkušenosti," řekl Braun, který vede úřad kancléřky Angely Merkelové.

Pokud by výjimky byly pro pendlery omezeny, dotklo by se to podle Asociace pendlerů České republiky asi 60.000 lidí, kteří z Česka do Německa za prací dojíždějí. V případě okresu Cham by to bylo přes 4700 Čechů.