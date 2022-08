Německo nemá přesný přehled o tom, kolik ukrajinských běženců pracuje

Ukrajinci už do německého trhu práce výrazně zasáhli, neboť jsou od června zahrnováni v přehledu nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v Německu v červnu poprvé po několika měsících začala růst.

"Řekněme, že ano i ne," odpověděla mluvčí Spolkového úřadu práce na otázku, zda má k dispozici přehled o zaměstnaných ukrajinských uprchlících. "Zatím nemáme žádné informace o tom, kolik uprchlíků z Ukrajiny získalo zaměstnání a v jakých odvětvích. Vidíme však, že počet zaměstnanců s ukrajinským občanstvím, kteří podléhají povinným odvodům na sociální zabezpečení, vzrostl od února do května o 26.000," řekla.

Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky je v Německu registrován jeden milion Ukrajinců, ve věku 15 až 65 let jich je evidováno 650.000. Kolik jich ale v zemi skutečně je, to jasné není, protože do Německa mohou cestovat bez víz. Část uprchlíků se navíc postupně vrací do vlasti. Jedním z vodítek se tak stávají statistiky úřadu práce, ve kterých jsou ukrajinští uprchlíci zohledňováni od června, kdy získali přístup k základnímu sociálnímu pojištění včetně dávek v nezaměstnanosti.

Od června se také v Německu po několika měsících poklesu výrazně zvýšila míra nezaměstnanosti, kdy dosáhla 5,2 procenta z květnových 4,9 procenta. V červenci pak nezaměstnanost vzrostla na 5,4 procenta. Značný podíl na růstu nezaměstnanosti má zohledňování válečných uprchlíků, kterých v červnu jako nezaměstnaných bylo registrováno 143.000 a v červenci takřka 220.000. Pro srovnání - ještě před vypuknutím války bylo v Německu bez práce vedeno zhruba 8000 ukrajinských občanů. Už v červnu úřad práce uvedl, že počet nezaměstnaných Ukrajinců se může zvýšit i na 400.000.

"Očekáváme, že počty ukrajinských běženců ve statistikách pracovního trhu budou v nadcházejících měsících dál stoupat," uvedl nyní úřad práce. Dodal, že i přes růst nezaměstnanosti je situace na trhu práce stabilní a že nic nenasvědčuje možným propadům.

Jako zaměstnatelné osoby evidoval k červenci úřad práce 360.000 Ukrajinců, což byl meziměsíční nárůst zhruba o 93.000. Jako oficiálně nezaměstnaných ale úřad v červenci vedl 176.000 Ukrajinců, protože ostatní podstupují integrační, jazykové či přeškolovací kurzy, očekávají nástup do zaměstnání nebo jsou vedeni jako podzaměstnaní, kdy nejsou dostatečně pracovně využíváni.

Zaměstnavatelé ukrajinské běžence v průzkumech označují za příležitost, jak získat kvalifikované pracovníky, proto šance uprchlíků získat práci hodnotí jako dobré. Problémem je ale nedostatečná znalost němčiny, která Ukrajincům brání získat podobně kvalifikované zaměstnání, jaké vykonávali ve vlasti.

Podle sondáže, kterou institut Ifo zveřejnil koncem července, je 26 procent Ukrajinců ochotno pracovat i na takových pozicích, které jsou pod jejich kvalifikací. Dalších šest procent respondentů uvedlo, že takovou práci už vykonávají, případně brzy vykonávat budou. V souladu s kvalifikací si práci podle Ifo nalezlo 16 procent Ukrajinců a dalších 26 procent chce na takové úrovni zaměstnání hledat. Jako nízké hodnotí své šance najít si v Německu práci 16 procent respondentů, i tak ale místo hledat chtějí. Dalších deset procent zájem pracovat nemá.