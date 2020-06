Německo od 15. června zruší varování před cestami do zemí EU

Bezprecedentní varování před cestami do všech zemí světa vyhlásilo Německo kvůli rychle se šířícímu koronaviru 17. března. Do té doby se takové varování využívalo jen v ojedinělých případech vážných konfliktů jako například v Sýrii nebo Afghánistánu. Koncem dubna spolková republika varování týkající se cest, které nejsou nutné, prodloužila do 14. června.

Právě polovina června je přitom termínem, kdy s otevíráním hranic počítá velká část evropských zemí. Stejně je na tom i Německo, které chce od 15. června zrušit cestovní varování pro téměř všechny země Evropské unie, Británii, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko.

Otázkou zatím pro Berlín zůstává, jaké doporučení vydá pro Španělsko a Norsko, tedy dvojici evropských zemí, které počítají s delším omezením cestování. Španělsko chce své hranice zahraničním turistům otevřít až 1. července a Norsko s malými výjimkami dokonce až 20. srpna.

Pokud se v některém státě zhorší zdravotní situace a počet nových infekcí za sedm dní bude vyšší než 50 na 100.000 obyvatel, může Německo vydat nové varování, a to buď pro konkrétní region, nebo pro celou zemi.