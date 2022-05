Německo ode dneška nevyžaduje pro vstup do země doklad o očkování

Žádné takové ale Německo nyní neeviduje. Rozvolnění mělo původně vstoupit v platnost až od středy, kvůli návaznosti na předchozí nařízení Německo zavedení nových podmínek o den uspíšilo.

Německo sice na počátku března s ohledem na všeobecně převažující koronavirovou variantu omikron vyřadilo všechny státy ze svého seznamu vysoce rizikových oblastí,v příjezdových podmínkách ale ponechalo pravidlo 3G. To vyžaduje o očkování (Geimpfte), doklad o prodělání infekce (Genesene), nebo negativní test (Getestete). Doklad nepotřebovaly jen děti do 12 let. Vyžadován nebyl ani na krátkodobé cesty, které nepřesáhly 24 hodin. Dneškem ale všechna vstupní opatření skončila.

Pro cestující ze zahraničí, tedy i pro Čechy, nadále platí, že pro příjezd do Německa nemusí vyplňovat digitální vstupní formulář.

Nové nařízení o karanténních podmínkách vstupu, které platí do 31. srpna, s karanténou počítá jen po příjezdu z oblastí s nebezpečnými variantami koronaviru. Takto ale Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro boj s pandemií, žádnou zemi neoznačuje. To se ale v budoucnu může změnit. V této kategorii se v minulosti ocitla i Česká republika.

Další novinkou, na které se německá vláda dohodla, je přijímání všech dokladů o očkování proti covidu, které uznává Světová zdravotnická organizace. To v budoucnu po očekávaném zhoršení epidemické situace usnadní cestování lidem, kteří mají vakcíny od čínských či indických výrobců.

V Německu na konci března skončila prakticky všechna zásadní plošná karanténní omezení, v platnosti nadále zůstávají povinné roušky ve zdravotnických zařízeních a v hromadné dopravě.