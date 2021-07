Německo poskytne šestici balkánských zemí tři miliony dávek vakcíny

Merkelová uvedla, že vakcíny chce dodat balkánským zemím co nejdříve. V šestici zemí je Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Severní Makedonie. Proočkovanost populace se v těchto zemích velmi liší. V Srbsku má ukončené očkování proti covidu-19 přes 35 procent populace, v Bosně či Kosovu je to méně než pět procent.

Kancléřka také vyjádřila podporu integraci těchto zemí do Evropské unie. "Jsou součástí Evropy a my chceme, aby byly začleněny do Evropské unie," uvedla Merkelová. Podle předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenová je "hlavní prioritou zrychlení přístupové agendy". Komise chce tyto země podpořit v zavádění reforem, které jsou nezbytné pro jejich vstup do EU.

Dnešního jednání se zúčastnili také rakouský kancléř Sebastian Kurz, francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi a slovinský premiér Janez Janša. Setkání v rámci takzvaného Berlínského procesu mají podpořit spolupráci a dobré vztahy mezi zeměmi západního Balkánu a Evropskou unií. Pod slovinským předsednictvím je na říjen v plánu summit členských států EU se zeměmi západního Balkánu.