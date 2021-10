Německo: Povolení Nord Stream 2 neohrožuje dodávky plynu do EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Udělení povolení plynovodu Nord Stream 2, aby mohl dodávat plyn do Německa, neohrozí dodávky do Evropské unie. Uvedlo to dnes německé ministerstvo hospodářství. Odstranilo tak velkou překážku pro spuštění sporného plynovodu.