Německo přebírá víc odpovědnosti za dění ve světě, začal fungovat nový úřad

"Novým úřadem reagujeme na rostoucí mezinárodní výzvy a také na očekávání, která německá zahraniční politika dává a o kterých se na přelomu roku tolik psalo," řekl Maas.

Maas společně s dalšími německými vládními činiteli včetně ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové v minulých měsících opakovaně hovořili o tom, že Evropa a především Německo musí být v zahraniční i obranné politice aktivnější. Stejně se v listopadu vyslovila i kancléřka Angela Merkelová, podle které spojenci včetně NATO očekávají od Německa právem větší díl odpovědnosti.

"BfAA je nyní realitou. Je to poprvé ve 150leté historii ministerstva zahraničí, kdy v jeho rámci vznikl úřad specializující se na zahraničí záležitosti," řekl Maas.

Úřad, který nesídlí v Berlíně, ale v braniborském Brandenburgu nad Havolou, má rozpočet pro letošní rok ve výši 15,25 milionu eur (400 milionů korun). Prozatím v něm pracuje okolo 80 lidí, do konce letošního roku by jich mělo být 300 a do roku 2025 asi tisícovka.

Maas k personálnímu obsazení uvedl, že cílem je vytvořit expertní sbor. "Lidé zde budou na svých postech zůstávat a nebudou po třech či čtyřech letech rotovat, jak je na ministerstvu zahraničí běžné. Zaměstnanci se tak budou moci na své obory specializovat," dodal šéf diplomacie.