Německo registruje přes 10.000 zemřelých s koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Německu zemřelo s covidem-19 již přes 10.000 lidí. Vyplývá to z dnešních údajů Institutu Roberta Kocha (RKI), který v zemi shromažďuje údaje o průběhu pandemie. Za posledních 24 hodin do statistik přibylo 14.714 nakažených virem SARS-CoV-2, což je dosud nejvyšší denní počet. Kancléřka Angela Merkelová vyzvala, aby lidé co nejvíce omezili kontakty.