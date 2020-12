Německo se probudilo do zpřísněné karantény, konec lockdownu je v nedohlednu

Nezvyklý klid byl dnes dopoledne před Braniborskou bránou v centru Berlína, kde je každý den živo i bez turistů. Před bránou postávala jen trojice mladých lidí, která se fotografovala. "Pracujeme na vánočním přání," vysvětlila. A dopoledne si zvolila k focení záměrně, protože zde přece jen bývá méně lidí než odpoledne, kdy se chodí na procházky.

U Braniborské brány, kde je vánoční stromek, si ještě v úterý lidé mohli dát svařené víno. Dnes kiosky, které běžně otevírají v devět ráno, zůstaly uzavřené. Součástí zpřísněných opatření je v Berlíně podobně jako jinde v Německu zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Cílem tohoto opatření je omezit shlukování lidí a předcházet frontám, které se na svařák či punč tvořily. Alkohol není možné na veřejnosti pít z lahví, skleniček nebo kelímků.

O kousek dál u budovy Reichstagu, která je sídlem Spolkového sněmu, se na odrážedle proháněl tříletý kluk. Jeho otec Patrick řekl ČTK, že karanténa neznamená, že musí být s dítětem doma. "To by ani nešlo, potřebuje pohyb. Ve školce chodili každý den ven, nyní je školka zavřená, tak je to na mně a ženě," vysvětlil. Dodal, že díky práci z domova může se synkem chodit ven, jak se to hodí.

Školy a školky jsou ode dneška v Německu plošně uzavřené a nárok na zaopatření dětí mají především ti rodiče, kteří vykonávají povolání nezbytná pro zajištění chodu státu a klíčových služeb. To se týká zejména zdravotníků, hasičů a policistů.

Zavřené dnes zůstaly i obchody neprodávající zboží denní potřeby. Lidé si tak v kamenných prodejnách v příštích týdnech nekoupí boty, oblečení nebo televizi. Mnozí obchodníci na dveřích zavřených obchodů zákazníky ale informují, že přijímají telefonické či internetové objednávky, zásilkové služby totiž stále fungují.

Zavřené dveře obchodu s nábytkem a bytovými doplňky u nádraží Friedrichstrasse dnes zaskočily postaršího zákazníka, který si přijel vyzvednout objednanou skříňku. Obchodník pro takové případy zanechal ve výloze telefonní číslo, na kterém je k dispozici. "Zavolám mu, nečekám, že budou problémy. Nedá se nic dělat," řekl ČTK.

Prázdnotou dnes dopoledne zely i nákupní galerie na hlavním nádraží, kde zůstaly otevřené jen drogerie, lékárna, potraviny a občerstvení. Zakoupit jídlo s sebou je nadále možné, zapovězená je ale konzumace na místě.

Jak dlouho bude karanténa v Německu platit, nikdo neví. Německý radiolog Frank Ulrich Montgomery, který je šéfem Světové lékařské asociace (WMA), se domnívá, že současná omezení bude nutné prodloužit. Modelové propočty podle něj totiž ukazují, že nynější tvrdá opatření dokážou počet nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní srazit na požadovanou hodnotu padesáti nejdříve na konci ledna. Nyní Německo podle Institutu Roberta Kocha hlásí takřka 180 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní. Podle Montgomeryho je pravděpodobné, že nějaká forma omezení bude nezbytná nejméně do Velikonoc.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn pak hovoří o tom, že díky očekávané vakcinaci je možné doufat v postupný návrat k normálnímu životu od konce léta. Do té doby by chtěl, aby se v 83milionovém Německu nechalo dobrovolně očkovat na 60 procent obyvatel.