Německo směřuje k povinnému očkování. Neočkované nepustí ani do obchodů

Aktualizováno 15:33 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, a ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Dnes to po jednání se zemskými premiéry oznámila dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová. To rovněž souhlasila s požadavkem svého sociálnědemokratického nástupce Olafa Scholze, aby očkování proti nemoci covid-19 bylo od února v zemi povinné.