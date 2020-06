Německo ukončilo "koronavirové kontroly" na hranicích, zůstává varování před cestami do 160 států

Německo zavedlo kontroly kvůli koronaviru na hranicích s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem 16. března. Hraniční přechody s Českem a s trojicí dalších sousedních zemí nekontrolovalo, ale také zde byly v pohraniční oblasti četnější hlídky.

Ode dneška už jsou hranice znovu volně prostupné, i když německá média upozorňují na delší fronty na hranicích s Dánskem, které byly ze strany skandinávské země ráno stále ještě kontrolovány.

Trojice kontrolních stanovišť je nadále jen na hranicích s Rakouskem, kde ale vznikla už před pandemií, a to kvůli usměrňování migračních toků.

Berlín dnes také zrušil varování před cestami do zhruba 30 evropských zemí včetně České republiky. Pro více než 160 dalších států ale varování před cestami, které nejsou nutné, nadále platí, a to až do konce srpna. Již předtím může však být na základě dobré individuální epidemiologické situace zrušeno.

I přes dnešní uvolnění varují někteří němečtí politici před přehnanými očekáváními, pokud jde o letní dovolenou. Ministr zahraničí Heiko Maas poznamenal, že krize způsobená nákazou zdaleka není u konce. Každý, kdo si myslí, že letošní dovolená bude stejná jako dříve, podle něj bude překvapen.

Zdravotnický expert vládní sociální demokracie (SPD) Karl Lauterbach zase podotkl, že by si zejména lidé se zdravotními problémy měli pečlivě zvážit, jestli a kam do zahraničí pojedou.