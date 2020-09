Německo umístilo na rizikový seznam i Středočeský kraj

Pro obyvatele české metropole a nově také Středočeského kraje to při cestách do Německa znamená mít negativní koronavirový test, nebo počítat s karanténou; hranice nadále zůstávají otevřené. Omezení by se nemělo týkat pendlerů bez příznaků nemoci covid-19.

"Středočeský kraj je další rizikovou oblastí," uvedl RKI k situaci v Česku. Grémium německých ministerstev zahraničí, vnitra a zdravotnictví, které o seznamu rozhoduje, za rizikovou oblast nově označilo také Vídeň s Budapeští a rovněž několik regionů ve Francii, Chorvatsku, Nizozemsku, Rumunsku a Švýcarsku.

Krátce po zveřejnění aktualizovaného seznamu rizikových oblastí vydalo německé ministerstvo zahraničí varování před cestami do Středočeského kraje. "Kvůli vysokému počtu infikovaných varujeme před turistickými cestami do hlavního města Prahy a také do Středočeského kraje," uvádí ministerstvo zahraničí v pasáži věnované České republice. Upozorňuje také na zhoršující se epidemickou situaci ve většině českých regionů včetně oblastí u hranic s Německem.

Pro zařazení na německý seznam rizikových zemí je hlavní podmínkou překonání hranice 50 nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní. Druhým kritériem je aktuální epidemická situace v dané zemi. Pokud například počet případů prudce roste, ale celková sedmidenní bilance ještě nedosáhla zmíněného limitu, může Německo i tak zemi vyhodnotit jako rizikovou.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zapovězeny rovněž nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, je nutné ale počítat s omezeními.

Ti, kdo do Německa přicestují z rizikových oblastí bez testu, se musí uchýlit do čtrnáctidenní karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad. Od 8. srpna platí, že při příjezdu je nutné buď předložit negativní test, který není starší než 48 hodin, nebo se rozboru podrobit po příjezdu do 72 hodin. Pokud test koronavirus neprokáže, může karanténa skončit.