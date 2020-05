Německo uspořádá mezinárodní videokonferenci k otevírání hranic

Vláda nejlidnatější spolkové země Severního Porýní-Vestfálska zase uvedla, že v celé zemi přestane platit povinnost 14denní karantény pro občany států Evropské unie, kteří do Německa přicestují.

Videokonference chystané německou diplomacií se má zúčastnit Španělsko, Itálie, Rakousko, Řecko, Chorvatsko, Portugalsko, Malta, Slovinsko, Kypr a Bulharsko.

V Německu až do 14. června platí bezprecedentní varování před cestami do celého světa. Ministr zahraničí Maas počítá s tím, že se po tomto datu bude postupně rušit za předpokladu, že se pandemie způsobená koronavirem bude v daných zemích na ústupu. Jako první by se varování mělo zrušit pro evropské státy.

Už teď německé spolkové země postupně ruší v dubnu zavedené opatření o povinné 14denní karanténě pro lidi, kteří do spolkové republiky přicestují. V Dolním Sasku ho pozastavil soud, protože podle něj bylo příliš široce pojaté, v Severním Porýní-Vestfálsku ho zase zrušila vláda. Její krok se týká všech občanů zemí EU, Británie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. V dalších dnech ho mají učinit i ostatní spolkové země.

Ve středu německý ministr vnitra Horst Seehofer oznámil zrušení, nebo alespoň uvolnění kontrol na hranicích Německa od soboty. Hraniční přechody s Českem spolková republika nehlídala ani dosud. O úplný návrat k normálu však usiluje i zde. Bavorsko, jež sousedí s ČR a Rakouskem, ale v reakci na Seehoferovo oznámení uvedlo, že zatím bude pokračovat v uplatňování karantény u příchozích osob.