Německo uvažuje o zákazu vstupu z oblastí se zmutovaným koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo zvažuje zakázat vstup do země cizincům z oblastí s nakažlivějšími variantami koronaviru, rozhodnutí by mohlo padnout již v pátek. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informoval magazín Der Spiegel. Za oblasti s výskytem koronavirových mutací zatím Německo považuje Británii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Brazílii a Portugalsko, brzy by takto ale Berlín mohl označit i Dánsko s Nizozemskem.