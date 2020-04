Německo uvolňuje další část opatření proti koronaviru

O možném výraznějším uvolnění nynějších omezení budou politici rozhodovat 6. května. Na uvažování o letních cestách do zahraničí je podle Merkelové zatím příliš brzy.

"Jsou to těžká rozhodnutí, těžké zvažování. Není to nic automatického, stále musíme sledovat celkovou situaci," uvedla šéfka vlády, která je zastánkyní spíše pomalejšího uvolňování. Poznamenala také, že je třeba udělat vše pro to, aby šlo Německo krok za krokem dopředu, a nevrátilo se znovu do horší fáze epidemie.

Otevření muzeí, galerií, botanických zahrad či památníků bude podmíněno dodržováním hygienických opatření a dostatečných odstupů mezi návštěvníky. Podobná pravidla budou platit i v kostelech a dalších modlitebnách. V případě dětských hřišť bude na rodičích, aby děti dodržovaly pravidla a vyhnuly se přeplněným hřištím.

V některých spolkových zemích už část úlev platí. Například v metropoli Berlíně jsou otevřené zoologické zahrady i dětská hřiště. Silnou autonomii spolkových zemí dnes ukázalo i rozhodnutí nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska, které jako první od 11. května otevře základní školy. Každý ročník má jít do školy zatím jen jednou v týdnu.

Na uvolnění hlavních opatření omezujících volný pohyb se dnes podle očekávání Merkelová se zemskými politiky nedohodla. Nejméně do 10. května se tak prodlužuje opatření, že se na veřejných místech nesmějí scházet více než dva lidé, kteří nejsou členy jedné domácnosti.

Zavřeny nadále zůstanou restaurace a další gastronomické podniky, turistům bude zapovězeno ubytování v hotelech. Nejméně do konce srpna nebude možné pořádat žádné velké sportovní nebo umělecké akce a festivaly. K možnému pokračování fotbalové bundesligy bez diváků se dnes politici ve svém usnesení nevyjádřili. Mají tak učinit 6. května.

O tom, v jakém časovém horizontu by se mohly otevírat restaurace, hotely i další uzavřená zařízení, mají podle kancléřky nyní jednat příslušní spolkoví a zemští ministři. Jejich podklady by se pak Merkelová a premiéři spolkových zemí měli zabývat na jednání, které přijde po 6. květnu. Jeho přesný termín zatím nebyl stanoven.

Merkelová, kterou dnes bavorský premiér Markus Söder označil za "mezinárodní hlas rozumu", dnes také vyjádřila přesvědčení, je příliš brzy na to mluvit o možných cestách do zahraničí během letních prázdnin. S ministerskými předsedy spolkových zemí dnes téma neřešila.

Zpřísněná opatření ve spolkové republice platí od 23. března. Prodloužena byla nejprve do 19. dubna a posléze do 3. května. Zároveň ale v polovině tohoto měsíce němečtí politici rozhodli o tom, že od 20. dubna je v celé zemi možné znovu otevírat obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol či knih.

Kancléřka Merkelová i velká část Němců je spíše konzervativní, pokud jde o uvolňování opatření. Podle průzkumu institutu YouGov má 49 procent dotázaných pocit, že uvolňování jde příliš rychle, a jen 15 procent jich je opačného názoru. Spokojeno s dosavadním tempem je 28 procent občanů.

V Německu se dosud koronavirem infikovalo skoro 160.000 lidí, více než 6280 jich zemřelo.