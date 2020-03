Německo má přes 10 tisíc nakažených koronavirem, Merkelová mluví o vážné situaci

Podle poslední oficiální bilance Institutu Roberta Kocha (IRK) z dnešního dopoledne bylo nakažených přes 8000 a mrtvých 12.

Nejpostiženější spolkovou zemí nadále zůstává Severní Porýní-Vestfálsko, které je s téměř 18 miliony obyvatel zároveň zemí nejlidnatější. Koronavirem se tu nakazilo 3800 lidí. Na druhém místě je co do počtu infikovaných Bavorsko s 1800 případy. Třetí nejpostiženější zemí je Bádensko-Württembersko s 1600 nakaženými.

Na území Německa zatím podle DPA nemoci COVID-19 podlehlo 28 lidí. Dva Němci zemřeli po nakažení novým koronavirem také v Egyptě.

Merkelová: Situace je vážná, Německo čelí historickému úkolu

Situace způsobená novým typem koronaviru, který dramaticky mění život v zemi, je podle německé kancléřky Angely Merkelové vážná. Od druhé světové války podle ní Německo nečelilo výzvě, jejíž zvládnutí tolik závisí na solidárním chování obyvatel. Je proto důležité, aby lidé dodržovali opatření, která úřady v boji proti koronaviru zavedly. Tento historický úkol se dá zvládnout jen společně, stojí také v textu televizního projevu, kterým se kancléřka večer obrátí na občany. Za více než 14 let v úřadu to takovýmto způsobem dosud neučinila.

"Milé spoluobčanky, milí spoluobčané, koronavirus nyní dramaticky mění život v naší zemi. Naše představa o normalitě, o veřejném životě, sociálním spolužití - to všechno je podrobeno zkoušce jako nikdy dříve. Miliony z vás nemohou do práce, vaše děti nemohou do školy nebo školky, divadla, kina a obchody jsou zavřené," cituje Merkelovou text, který její úřad zveřejnil dopředu. Televize bude její vystoupení vysílat od 19:20.

Nyní jde podle šéfky německé vlády především o to, zpomalit postup viru. "Musíme riziko, že jeden nakazí druhého, omezit tak, jak je to jen možné," míní. Zdravotnictví spolkové republiky by se totiž v případě rychlého nárůstu počtu nakažených mohlo přetížit. Ve hře přitom nejsou jen abstraktní čísla, ale konkrétní lidé - otec nebo dědeček, matka nebo babička, partnerka nebo partner.

Merkelová uznává, že přijatá opatření jsou tvrdá. "Jde o omezení, která se ve spolkové republice ještě neobjevila," je přesvědčena. V demokracii mohou být podle ní vždy jen dočasná a zdůvodnit se dají jen absolutní nutností. Právě nyní jsou ale pro záchranu životů nepostradatelná.

"Apeluji na vás: dodržujte pravidla, která teď platí," vyzývá kancléřka německé občany. "Že tuto krizi překonáme, tím jsem si úplně jistá. Ale jak vysoký bude počet obětí? Kolik milovaných lidí ztratíme? To máme z velké části ve svých rukou," míní.