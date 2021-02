Německo vrátilo kontroly na hranice s Českem. Do země pustí minimum lidí

"Nic jiného nám nezbývá," řekl Kretschmer na okraj sobotní piety k připomínce bombardování Drážďan za druhé světové války.

Sasko se dosud podle zemského premiéra snažilo o to, aby se k českým příhraničním oblastem přistupovalo stejným způsobem jako k těm německým. Uvedl, že pokud by některý německý region hlásil 1100 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období, jako se děje v okresu Cheb, následovalo by jasné omezení pohybu a další uzavírky obchodů. "Pokud je to na české straně jinak, pak se také my musíme jinak chránit," řekl.

"Až do nynějška jsme v posledních týdnech měli společné pochopení. Zdá se ale, že v České republice je to nyní jinak," řekl Kretschmer. Zdůraznil, že není možné, aby na jedné straně hranice byly uzavřené školy a obchody a aby byl zásadně omezen život veřejnosti, zatímco na druhé straně začíná "večírek". Reagoval tak na to, že parlament v Česku neprodloužil nouzový stav, který tak dnes skončí. "Čelíme extrémní hrozbě," dodal.

V rozhovoru s listem Bild am Sonntag varoval, že Němci si ani přes nynější úspěšný boj s pandemií nebudou moci o Velikonocích dopřát cestu na dovolenou. "Zastávám názor, že je třeba říkat pravdu. Velikonoční dovolená letos v Německu bohužel nebude," řekl. Turismus již v dubnu by podle něj zapůsobil jako jed. "Zničili bychom vše, čeho jsme od poloviny prosince dosáhli," uvedl. Rozvolňování proto musí být opatrné a velmi pozvolné.

Kontroly budou přísné, hrozí kolony

To, že Německo si chce chránit stále se lepšící epidemickou situaci v zemi, dokládá i obnovení hraničních kontrol s Českem.

Kontroly, které Německo formálně obnovilo od půlnoci z noci na dnešek, mohou podle spolkového ministra vnitra Seehofera vést ke kolonám, protože policie chce postupovat přísně. "Pokud někdo nebude patřit k těm několika málo výjimkám, vstoupit (do Německa) moci nebude," řekl. "Kontroly také místy povedou k delším čekacím dobám. Spolková policie nebude dopravu pouštět jen mávnutím ruky," vysvětlil. Kontrolovat tak chtějí policisté každého.

Problémy na saské a ani bavorské části hranice s Českem zatím hlášeny nejsou. "Situace je nyní velmi klidná," uvádí pohraniční policie v bavorském Pasově. "V pracovní den, kdy se pokusí přijet pendleři, to bude zcela jistě vypadat jinak," dodala.

Do Německa nyní mohou z Česka s negativním testem přicestovat jen němečtí občané a lidé, kteří v zemi žijí. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají pendleři v kritické infrastruktuře, především zdravotníci, a nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit podložit humanitárními důvody.

Německo od půlnoci oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou. Důvodem je špatná epidemická situace v České republice, kterou Německo nově považuje za oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací. Zpřísněné epidemické hodnocení Česka ještě více komplikuje cestování mezi oběma zeměmi, za prací tak přes hranice mohou dojíždět jen zdravotníci a další zaměstnanci kritické infrastruktury. Omezen je i průjezd Německem.

Dopravní společnosti nesmějí ode dneška přepravovat do Německa cestující z České republiky. Výjimku mají němečtí občané nebo ti lidé, kteří v Německu žijí. Ministerstvo vnitra uvádí, že toto omezení se týká nejen komerční dopravy, ale i té individuální. Nezbytný je ke vstupu do Německa test, který musejí předložit i pracovníci nákladní dopravy či tranzitující osoby. Za důvod k tranzitu Německo uznává jen dopravu zboží či humanitární cesty, průjezd například do Itálie kvůli dovolené možný nebude.

Z českých pendlerů, kteří v Německu pracují, mohou i nadále dojíždět jen zdravotníci a v případě Saska i pracovníci v zemědělství. Test na koronavirus se ale od nich vyžaduje každý den.

Pendleři se mají v Německu ubytovat

Sasko pendlery z ostatních odvětví vyzvalo, aby se v Německu ubytovali. Přispívat jim bude částkou 40 eur (1030 Kč) na noc. Bavorsko podle neoficiálních informací českého ministerstva zahraničí povolí vstup bez karantény pendlerům, kteří do úterý získají od zaměstnavatele a místních úřadů potvrzení, že jsou nezbytní.

Řidiči kamionů a pendleři, kteří mají výjimku, jsou osvobozeni od karantény, kterou všichni ostatní po příjezdu do Německa musejí nastoupit. V Sasku, kde karanténa trvá 14 dní, není možné izolaci předčasně ukončit, což jiné země po pěti dnech umožňují.

Na dodržování zpřísněného epidemického režimu dohlíží policie, která obnovila hraniční kontroly. O tom, jak nyní tyto kontroly fungují, se dnes chtějí na hraničním přechodu Schirnding/Cheb přesvědčit bavorský premiér Markus Söder a bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann.

Ve Strážném nepouští německá policie do země žádná auta

Německá policie na hraničním přechodu ve Strážném na Prachaticku nepouští do země žádná auta. Provoz je podle informací ČTK malý. Na přechodu se kolony netvoří, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Velký provoz byl na přechodu podle pendlerů v sobotu, kdy tam čekala řada lidí, i hodiny.

Německo od půlnoci obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou. Důvodem je špatná epidemická situace v ČR, kterou Německo nově považuje za oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací. Zpřísněné epidemické hodnocení Česka ještě více komplikuje cestování mezi oběma zeměmi, za prací tak přes hranice mohou dojíždět jen zdravotníci a další zaměstnanci kritické infrastruktury. Omezen je i průjezd Německem.

Podle fotoreportéra ČTK nepouští dnes německá policie do země nikoho. Na místě jsou dvě velká policejní auta a několik hlídek, jež zastavují a kontrolují každé auto. "Bylo tam jen pár pendlerů, kolem desítky, minimální provoz. Za hodinu přijela asi čtyři auta, všechna německá policie otočila," popsal fotoreportér ČTK.

Situace na hranicích byla složitá již v sobotu, kdy tam čekala řada lidí, i hodiny. ČTK to dnes řekla Ludmila Pfeferová, která dojíždí za prací do Německa z Volar na Prachaticku a odjela již v sobotu.

"Je to od půlnoci uzavřené, už se sem nedostane nikdo. Museli jsme si udělat test. Já jsem jela navečer (v sobotu). Bylo tam narváno, hromada lidí, čekaly se hodiny, všichni panikařili, jestli nás pustí, nebo nepustí, stáli tam (němečtí policisté) se samopaly, měla jsem z toho hrozně špatný pocit," řekla Pfeferová.

Dřív pracovala jako masérka v německém hotelu, nyní vyrábí elektrosoučástky do automobilů. Jak dodala, domluvila se s vedoucím, který jí sehnal ubytování v Německu po dobu, než se situace vyřeší. "Budu tu i o víkendu, dokud se neotevřou hranice," řekla pendlerka.