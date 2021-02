Německo začne tvrdě trestat ty, kdo předbíhají při očkování

Kvůli všeobecnému nedostatku vakcín musí Německo podobně jako jiné země při očkování upřednostňovat ty nejohroženější skupiny. Prozatím je až na výjimky, které učinilo Sasko, očkování k dispozici jen pro osoby starší 80 let, klienty pečovatelských domovů a zdravotníky.

Po skupině, která má nejvyšší prioritu, se očkování dostane pro seniory starší 70 let, osoby po transplantacích, nemocné s rakovinou, policisty z pohotovostních oddílů, pečovatele ve školkách a učitele základních a pomocných škol. Třetí skupinu tvoří lidé nad 60 let, nemocní s cukrovkou, HIV či srdcem, pracovníci v laboratořích, vojáci, policisté, hasiči, celníci, zbývající učitelé nebo prodavači potravin. Zbytek populace tvoří čtvrtou skupinu, která je bez priority.

"Musíme upřednostňovat. To znamená, že některým musíme přiznat výhody," vysvětluje Spahn, proč si podstatná část Němců musí na vakcínu počkat. Tuto zásadu dodržuje i německá vláda v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou. Ta opakovaně říká, že se naočkuje, jakmile na ni přijde řada. Naposledy to řekla ve středečním rozhovoru s listem Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Prvně by měli být naočkováni senioři, lidé s chronickými chorobami a také ti, kteří přicházejí do styku s infikovanými. To je rozumné pořadí, kterého se chci držet," odpověděla na otázku, proč si nenechá vakcínu aplikovat podobně, jako to udělali představitelé jiných států. V České republice jako první dostali očkovací látku premiér Andrej Babiš a válečná veteránka Emilie Řepíková.

Ne všichni ale toto pravidlo respektují. Jedním z nejviditelnějších se stal 60letý augsburský biskup Bertram Meier, který podle spolkového harmonogramu patří do třetí skupiny se zvýšenou prioritou. Diecéze nejprve trvala na tom, že biskup nikoho nepředběhnul, protože podle bavorského nařízení patří do skupiny s nejvyšší prioritou podobně jako pečovatelé v domovech pro seniory, kam chodí věřící zaopatřovat. Později diecéze doplnila, že biskup na počátku ledna dostal v jednom z pečovatelských středisek vakcínu, která nečekaně zbyla. Stejným způsobem však vakcína zbyla i pro Meierova generálního vikáře Haralda Heinricha, kterému je 53 let. Oba očkovací cyklus dokončili druhou dávkou 6. února.

"To, že moje očkování vedlo na veřejnosti k nepochopení, je mi líto," řekl Meier. Obvinění, že předbíhal, odmítá, uznává ale, že učinil chybu. "Zdá se to jako upřednostňování, které jsem takto nechtěl. Upřímně prosím o prominutí," prohlásil před týdnem při bohoslužbě.

K vakcíně se dříve než ostatní dostali vedle duchovních i komunální politici, jako jsou zemský rada Stefan Rößle, které stojí v čele bavorského okresu Donau-Ries, nebo starosta města Donauwörth Jürgen Sorré. Pro vysvětlení, Donauwörth je správním sídlem okresu Donau-Ries.

Šestapadesátiletý Rößle se spolu se svou zástupkyní nechal naočkovat hned 4. ledna, tedy jen pár dní poté, co vakcinace v Německu začala. Svou imunizaci vysvětloval tím, že ho nemocnice v Donauwörthu opakovaně ujistila, že nemá nikoho jiného, komu by látku podala, takže pokud ji nepřijme on, bude ji muset zlikvidovat. Rößle, který musí okolnosti vysvětlit v disciplinárním řízení, nyní říká, že ze současného pohledu je mu situace líto.

Stejné vysvětlení, jak se k očkování mimo pořadník dostal, poskytl i Sorré. Také jeho, jak říká, nemocnice v polovině ledna upozornila, že bude muset zbylou dávku zničit, neboť jiný zájemce není. "S tím, co nyní vím, už bych tuto mimořádnou nabídku nepřijal," uvedl starosta v prohlášení.

Podobné případy nehlásí jen Bavorsko, ale i další spolkové země. Zemští radové se svými zástupci se naočkovali třeba v Dolním Sasku či Sasku-Anhaltsku. V sasko-anhaltském Halle dostal vakcínu starosta Bernd Wiegand s deseti radními a v Hennefu v Severním Porýní-Vestfálsku vakcinaci podstoupili 31letý starosta Mario Dahm a jeho 57letý předchůdce Klaus Pipke. Vysvětlení je pokaždé stejné, a to že vakcína nečekaně zbyla.

Předbíhání tvrdě kritizuje ministr Spahn, který vyjádřil pochybnosti o politické moudrosti komunálních představitelů. Přislíbil takové chování trestat, což po vládě požadují i organizace hájící práva pacientů. A vláda se mezitím již podle informací RND dohodla na novele příslušného zákona, který zavede pokutu až ve výši 25.0000 euro. Kdy bude úprava schválena, zatím známo není.