Německo zakázalo Hizballáh, zařadilo ho mezi teroristické skupiny

"Ministr vnitra Horst Seehofer zakázal v Německu šíitskou teroristickou organizaci Hizballáh," napsal na twitter mluvčí ministerstva Steve Alter.

BM #Seehofer hat heute die Betätigung der shiitischen Terrororganisation Hizb Allah (Partei Gottes) in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. Auch in Krisenzeiten ist der Rechtsstaat handlungsfähig.