Německo zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí, Belgie do červené zóny

Na rizikovém označení Prahy se dohodly německá ministerstva zahraničí, zdravotnictví a vnitra. Německé rozhodnutí neznamená uzavření hranic, pro cesty z Prahy do Německa ale bude vyžadován negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. Kdo ho mít nebude, musí podle stávajících pravidel nastoupit do karantény a nechat se otestovat v Německu.

"Česko: region Prahy je rizikovou oblastí," uvedl Kochův institut. Na seznam Německo spolu s Prahou přidalo několik francouzských departementů, dva švýcarské kantony a několik regionů v Chorvatsku a Rumunsku.

"Bohužel epidemiologická situace neumožnila německým autoritám postupovat jinak než zařadit Prahu mezi rizikové oblasti. Ujistili jsme německou stranu, se kterou máme velmi dobré a intenzivní kontakty na všech patřičných úrovních, že uděláme vše pro to, aby se mohla Praha co nejdříve dostat zpět mezi nerizikové oblasti, jak si jak na české, tak na německé straně přejeme," řekl ČTK český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Český premiér Andrej Babiš dnes ještě před německým rozhodnutím řekl, že zpřísnění podmínek se nemá týkat například pendlerů.

Pro zařazení na německý seznam rizikových zemí je hlavní podmínkou překonání hranice 50 nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní. Druhým kritériem je pak aktuální epidemická situace v dané zemi. Pokud například počet případů prudce roste, ale celková sedmidenní bilance ještě nedosáhla zmíněného limitu, může Německo i tak zemi vyhodnotit jako rizikovou.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zapovězeny rovněž nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, je nutné ale počítat s omezeními.

Ti, kdo do Německa přicestují z rizikových oblastí, se musí uchýlit do karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad. Od 8. srpna navíc platí, že při příjezdu je nutné buď předložit negativní test, který není starší než 48 hodin, nebo se rozboru podrobit po příjezdu do 72 hodin. Pokud test koronavirus neprokáže, může karanténa skončit. Změna v postupu nastane od 1. října, kdy bude možné opustit karanténu s negativním testem až po pěti dnech.

Belgie zařadila na koronavirovém semaforu Prahu do červené zóny

Belgie se rozhodla zařadit na svém koronavirovém semaforu Prahu do červené kategorie. Po návratu z ní budou muset lidé v Belgii do čtrnáctidenní karantény a povinný bude i test na covid-19. Informovalo o tom na svých stránkách belgické ministerstvo zahraničí, podle něhož začne opatření platit od pátečních 16:00 SELČ. Podle českého velvyslanectví v Bruselu o opatření rozhodli v úterý belgičtí epidemiologové. Zbytek Česka zůstane v oranžové kategorii, kde jsou karanténa a test doporučené.

Belgie používá barevný systém cestování podle tzv. semaforu. Kritéria pro definování jednotlivých zón naposledy aktualizovala dnes vpodvečer, kdy se v červené skupině objevila česká metropole.

"Dáváme lidem 48 hodin na to, aby se mohli na novou situaci adaptovat," sdělila ČTK mluvčí belgického ministerstva Marie Cherchariová.

České velvyslanectví v Bruselu upozornilo, že belgický semafor je určen hlavně pro cesty, které je možné odložit, tedy například cesty turistické. Netýká se naléhavých a bezodkladných osobních nebo obchodních cest. Podle mluvčí ministerstva tyto cesty sice nejsou zakázány, ale i pro ně je po návratu do Belgie povinná karanténa. Výjimku mají například diplomaté.

Česko kromě Prahy zůstává i nadále v oranžové kategorii. Všichni cestující tak budou muset před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář, který se používá pro kontaktování cestovatele, pokud je zjištěna infekce, a pro případné vystopování jeho kontaktů.

Na červeném seznamu belgické vlády jsou nyní některé oblasti Chorvatska, Andorra, Dánsko, Španělsko s výjimkou ostrova Tenerife, Maďarsko, Finsko, Rumunsko a některé oblasti Francie.

Na rozdíl od Belgie dnes Rakousko uvedlo, že zatím kvůli epidemickému vývoji v Česku na svých opatřeních nic měnit nehodlá. Mluvčí ministerstva zahraničí agentuře APA řekla, že se o vydání varování před cestami ani uzavření hranic neuvažuje. "Situaci ale stejně jako u ostatních zemí sledujeme," řekla. "Pokud to bude potřeba, přijmeme po konzultaci s experty a příslušnými ministerstvy opatření," dodala.