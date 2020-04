Německo zatím nedá termín, kdy uvolní opatření. Kontroly na hranicích s ČR nezavede

V Německu od 16. března platí nařízení, podle něhož přes hranice s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem mohou jen lidé, kteří k tomu mají pádný důvod. Na jeho dodržování dohlížejí pohraničníci.

Seehofer původně chtěl, aby se kontroly rozšířily i na zbylou čtveřici zemí, s nimiž spolková republika sousedí. Takzvaný korona-kabinet, v němž zasedá kancléřka Angela Merkelová a někteří ministři, se pro to ale dnes nevyslovil. Mluvčí Grünewälder však poznamenal, že i v okolí těchto hranic jsou nyní kontroly častější.

Jednotlivým spolkovým zemím dnes korona-kabinet doporučil, aby od 10. dubna všem Němcům, občanům EU nebo dlouhodobě v Německu žijícím lidem nařídily dvoutýdenní domácí karanténu, pokud předtím byli více dní v zahraničí. Opatření se nemá vztahovat na takzvané pendlery, tedy lidi, kteří každý den dojíždějí za prací přes hranice. Další výjimky mají platit pro zdravotníky nebo diplomaty. O možném zavedení povinnosti nosit roušky dnes členové vlády nejednali.

Německá vláda zatím nechce uvést konkrétní termín, kdy by mohla začít postupně rušit opatření přijatá v boji proti koronaviru. Je na to příliš brzy, je přesvědčen mluvčí vlády Steffen Seibert, podle něhož by to navíc bylo nezodpovědné. Jasný termín, kdy chce začít rušit přijatá nařízení, dnes zveřejnilo Rakousko. O úlevách uvažuje i Česko.

"Žádný pevný termín nemůžeme dát," zdůraznil dnes Seibert, který připomněl, že takto se opakovaně vyjádřila i kancléřka Angela Merkelová. Poznamenal také, že Merkelová samozřejmě každý den uvažuje o tom, jak a kdy bude možné opatření uvolnit. Vše ale záleží na vývoji epidemie.

K tomu, aby země koronavirus zvládla, má přispět i nová mobilní aplikace, kterou si za pár dnů nebo maximálně týdnů budou moci lidé dobrovolně nainstalovat. Když se ukáže, že se setkali s někým, u něhož se prokázala nákaza, bude je o tom aplikace informovat.

Nemocnicím má zase pomáhat registr, v němž nyní všech 1160 takových zařízení musí zaznamenávat počet lůžek intenzivní péče, která mají k dispozici. V případě, že by jich v některém regionu nebyl dostatek, bude pak možné pacienty převézt jinam.

Důsledky epidemie se zabývají také školy a učitelé. Jejich sdružení dnes žákům se špatnými výsledky doporučilo, aby dobrovolně rok opakovali, spíše než aby šli do nového školního roku s velkou ztrátou oproti ostatním.