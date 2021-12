Německo zaznamenalo nejvíce zemřelých s covidem-19 od února

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo eviduje za poslední den 69.601 nových případů koronavirové nákazy, což je méně než před týdnem. Zemřelých v souvislosti s nemocí covid-19 dnes ale do statistik přibylo 527, a to je nejvíce od února. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI).