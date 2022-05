Německo znovu otevírá svoji ambasádu v Kyjevě

Na tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou šéfka německé diplomacie řekla, že Ukrajina by se jednoho dne měla stát členem Evropské unie, dodala však, že na cestě Kyjeva do EU nebudou zkratky.

Baerbocková připomněla, že za několik dnů začne výcvik ukrajinských vojáků při ovládání samohybných houfnic PzH 2000, které Německo Ukrajině poskytne společně s Nizozemskem, napsala agentura DPA. Společně s německými firmami pracuje Berlín na tom, aby Ukrajina "mohla získat vysoce moderní systémy, a mohla tak chránit svá města před budoucími útoky," uvedla také šéfka německé diplomacie. Německo podle ní bude dále podporovat "evropskou, svobodnou Ukrajinu, a to po humanitární, finanční, hospodářské, technologické, politické i energetické stránce".

DPA připomíná, že Baerbocková se do Kyjeva vydala coby první představitelka německé vlády od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Poslední zástupci německé ambasády zemi opustili 25. února, tedy den poté, co Rusko napadlo svého souseda. Německo je jednou z posledních západních zemí, které informovaly o obnovení provozu svých ambasád v Kyjevě. V neděli návrat velvyslanců ohlásily Spojené státy a Kanada. Česko činnost ambasády obnovilo už v půlce dubna.

Baerbocková dnes o Rusku mluvila jako o agresorovi, který nedodržuje žádná pravidla a dopouští se válečných zločinů. Navštívila města Irpiň a Buča nedaleko Kyjeva, která se stala symbolem zvěrstev, jichž se ruští vojáci dopouštějí na ukrajinských civilistech. Ministryně uvedla, že pokud by se Německo v budoucnu o něčem s Ruskem vyjednávalo, nesmělo by se to dít bez účasti Ukrajinců.

Berlín se v uplynulých letech zejména z ekonomických důvodů snažil mít dobré vztahy s Moskvou. Až do začátku ruského vpádu na Ukrajinu například prosazoval zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, kterým měl do Německa po dně Baltského moře proudit ruský plyn. Projekt kritizovala Ukrajina a její spojenci.