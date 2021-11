Německo zpřísní opatření vůči neočkovaným, Merkelová s regiony rozhodne ve čtvrtek

"Spolková vláda a spolkové země jsou přesvědčeny, že jsou nutná další opatření, aby denní počty nakažených klesly a aby se co nejdříve snížil tlak na nemocnice," řekl Seibert.

Německo již nyní omezuje do řady obchodů či volnočasových zařízení vstup lidem bez očkování. Opatření ale kvůli odlišnému postoji spolkových zemí nejsou pro celou zemi jednotná, což by mělo čtvrteční jednání upravit. Očekávat lze další zpřísnění, jako omezení počtu návštěvníků pro velké události. To by se dotklo zřejmě i očkovaných.

Konzervativní bavorský premiér Markus Söder dnešní neformální schůzku zemských premiérů a dosluhující konzervativní kancléřky a jejího sociálnědemokratického nástupce Olafa Scholze označil za přínosnou. Söder, který v posledních dnech za protipandemické plány Scholze opakovaně kritizoval, budoucího kancléře na tiskové konferenci ocenil za vstřícnost k jednáním. Scholz podle Södera souhlasí s prodloužením nynějšího přechodného období po vypršení epidemického stavu celostátního významu.

Epidemický stav, jak nouzový režim v Německu nazýval, tento měsíc skončil. Boj s pandemií se nyní řídí protiepidemickým zákonem, podle kterého k 15. prosinci skončí sporná opatření, jako jsou zákazy nočního vycházení či uzavírky v ohniscích. Bavorsko, ale také třeba Sasko, chce tato tvrdá omezení udržet i po tomto termínu, což ale nyní zákon neumožňuje. Jasno v této věci by mělo být ve čtvrtek.

Ve čtvrtek naopak nelze očekávat rozhodnutí o povinném očkování proti covidu-19. V Německu se nyní debatuje nejen o povinné vakcinaci pro vybrané profese, jako jsou zdravotníci, pečovatelé, policisté či vojáci, ale také o všeobecné očkovací povinnosti. Tu na dnešním jednání Scholz podle informací agentury DPA podpořil.

Kancléřka se Scholzem a premiéry se věnovala rovněž tématu platnosti očkovacích certifikátů. Podle deníku Bild lze očekávat, že z nynějších 12 měsíců se platnost certifikátů sníží na šest.