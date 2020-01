Německý autoklub upozorňuje, že protesty, jejichž další vlna odstartuje koncem února, jsou vnitropolitického charakteru a nezaměřují se proti zahraničním turistům. "Existuje však nebezpečí, že situace eskaluje, a nezúčastnění se ocitnou mezi dvěma tábory," varuje ADAC.

Je podle něj také potřeba počítat s tím, že během demonstrací bude častěji docházet ke kontrolám dokladů, a je proto nutné mít tyto dokumenty stále po ruce. Turisté se musí dále připravit na to, že kvůli protestům budou přeplněné ulice a prostředky veřejné dopravy. "Nelze také vyloučit, že budou dočasně nepřístupné pamětihodnosti a turistická zařízení," myslí si autoklub.

"Auto je v každém případě nutné zaparkovat bezpečně a daleko od tras demonstrací!" píše se ve varování. ADAC upozorňuje i na to, že většina pojištění nekryje škody způsobené "vnitřními nepokoji". "Kdo jede do Česka, měl by si už před začátkem cesty s pojišťovnou vyjasnit, za jakých okolností budou případné škody hrazeny," doporučuje autoklub.

Na demonstraci proti Babišovi na pražské Letné se loni 16. listopadu shromáždilo na 250.000 lidí. Protest se stejně jako další podobné akce obešel bez problémů. Od konce února se demonstrace mají soustředit na krajská města.