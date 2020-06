Německý Göttingen zůstává v zajetí koronaviru, školy budou dál uzavřené

Za ohnisko šíření koronaviru je považován komplex výškových obytných budov na okraji vnitřního města. Před dvěma týdny se tam konaly soukromé oslavy u příležitosti muslimského svátku íd al-fitr následující po postním měsíci ramadánu. Podle místních úřadů přitom obyvatelé porušovali hygienická pravidla a odstupy.

Virem se tak v místě nakazila výrazně více než stovka lidí včetně desítek dětí. V sobotu bylo ve městě 146 aktuálně nakažených, zatímco před propuknutím epidemie v panelovém domě téměř nikdo. V Göttingenu a okolí bylo o víkendu přes 220 nakažených.

Do neděle činila podle agentury DPA míra nově nakažených 43 na 100.000 místních obyvatel během sedmi dní. Pokud by toto číslo dosáhlo 50 na 100.000, znamenalo by to návrat k omezení pohybu a dalším omezujícím opatřením. K jejich vyhlášení je podle primátora města Rolfa-Georga Köhlera kompetentní město.

Už minulý týden místní správa vyhlásila úplné uzavření všech škol a místním sportovním klubům zakázala provozování všech kolektivních a kontaktních sportů. Prezenční výuka na školách bude podle na základě rozhodnutí z nedělního večera zapovězena i tento týden.

Nyní město čeká na výsledky hromadného testování mezi obyvateli obytného domu, který je zjevně ohniskem nového propuknutí epidemie. Na jejich základě hodlá přijmout případné další restrikce.

Od pátku do neděle mělo být otestováno zbylých 80 z celkových 600 obyvatel komplexu. Jde o lidi, kteří se navzdory úřednímu nařízení k testům zatím nedostavili. Úřady navíc předpokládají, že v objektu žije větší množství nenahlášených osob.

Příčina místního propuknutí nákazy je podle deníku Die Welt předmětem sporů. Tvrzení úřadů, že je za ním nedodržení předpisů při oslavách, místní rodiny odmítají. Na facebooku dokonce tvrdí, že se žádné oslavy konce ramadánu nekonaly, ale v blízké mešitě se sešlo "vícero osob" a na této povolené akci byly rozestupy a hygienická pravidla dodržovány.

V Německu, kde žije 83 milionů obyvatel, byla nemoc covid-19 dosud diagnostikována u 184.193 lidí, z nichž 8674 zemřelo. Zhruba 169.600 dříve nakažených eviduje RKI jako uzdravené, za posledních 24 hodin se jejich počet zvýšil o čtyři stovky.