Německý pilot vykroužil na nebi obří injekční stříkačku

Dvacetiletý mladík vzlétnul s dvoumístným strojem z bavorského letiště Friedrichshafen nedaleko Bodamského jezera. Cestu, jež zabrala hodinu a 40 minut, si předtím naplánoval pomocí GPS zařízení. Trasa se později objevila na webu flightradar24.

"Proti očkování se stále staví relativně hodně lidí. Svým činem jsem je chtěl přimět nad tím přemýšlet, aby se věci daly do pohybu," řekl Reuters Kramer. Rád by, aby lidé jeho let vnímali jako výzvu k tomu, aby se nechali očkovat.

"Možná to byl také trochu výraz radosti, protože letecký průmysl pandemie zasáhla docela těžce," dodal Kramer.

Německo zahájilo očkování dnes. Vláda plánuje do konce roku distribuovat 1,3 milionu dávek vakcíny, od ledna pak 700.000 dávek týdně.