Německý prezident Steinmeier se nechal očkovat vakcínou AstraZeneca

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier se dnes nechal ve vojenské nemocnici v Berlíně očkovat proti nemoci covid-19 látkou od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. V tiskovém prohlášení to oznámil prezidentský palác. Německo od středy nepoužívá látku od AstraZeneky pro mladší 60 let, důvodem je několik nevyjasněných případů mozkové žilní trombózy u očkovaných. Prezidentovi je 65 let.