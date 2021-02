Německý soud poslal do vězení Syřana a radikálního islámského kazatele

Čtyřiačtyřicetiletý Syřan Ijád A. je podle soudu odpovědný za mučení a za omezování osobní svobody. Toho se dopustil na podzim roku 2011 tím, že jako příslušník syrské tajné služby dostal nejméně 30 protivládních demonstrantů do věznice, o které věděl, že zde jsou zadržovaní mučeni.

Prokuratura pro něj žádala trest vězení v délce 5,5 roku. Obhajoba naopak trvala na zprošťujícím verdiktu kvůli výjimečné situaci. Uváděla, že pokud by Ijád A. rozkaz odmítl, ohrozil by tím sebe. V případě dezerce by mohl být dokonce popraven. Obhajoba uváděla, že se sice podílel na zatýkání demonstrantů, zároveň ale nesplnil rozkaz střílet na ně.

Ijád A., který do Německa přišel v dubnu 2018 a o rok později byl zadržen, je souzen v procesu, ve kterém je hlavním obžalovaným Anvar R. Ten podle prokuratury vedl vyšetřovací jednotku, které Ijád A. vypomáhal. Proces s Anvarem R., kterému je připisována odpovědnost za zhruba šest desítek vražd a mučení 4000 lidí, začal loni v dubnu a ještě neskončil.

Německý soud poslal do vězení radikálního islámského kazatele

Do vězení na 10,5 roku musí jít v Německu radikální imám abú Valá, který je považován za šéfa německé odnože teroristické organizace Islámský stát (IS). Dnes o tom rozhodl soud v dolnosaském Celle, který 37letého Iráčana potrestal za členství v teroristické síti a za podporu terorismu.

Abú Valá, který přišel do Německa jako uprchlík v roce 2000, byl před svým zatčením v listopadu 2016 kazatelem v mešitě ve městě Hildesheimu, které leží nedaleko dolnosaského hlavního města Hannoveru. Svá radikální kázání, kterým běžně v mešitě naslouchaly stovky lidí, šířil i po internetu nebo přes speciální mobilní aplikaci. Za vinu ale kazateli obžaloba kladla především to, že se podílel na vyslání nejméně 15 bojovníků do řad IS v Iráku a Sýrii.

Podle německých médií abú Valá stojí za naverbováním Tunisana Anise Amriho, který v prosinci 2016 při teroristickém útoku v Berlíně zabil 12 lidí včetně jedné Česky. Amri nejprve zastřelil polského řidiče kamionu, s jehož vozem poté najel do davu na vánočním trhu, kde zemřelo jedenáct lidí a dalších 50 bylo zraněno. Atentátníka později zastřelili policisté v Itálii.