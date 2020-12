Němečtí lékaři zveřejnili ve studii detaily o Navalného otravě

"Diagnostikovali jsme v Charité těžkou otravu inhibitorem cholinesterázy," uvedli lékaři v článku. Inhibitor je látka, která zpomaluje či zcela blokuje určitou reakci, v tomto případě v nervovém systému lidského těla. Cholinesterázy jsou enzymy klíčové pro přenos nervových impulzů v organismu.

V článku němečtí lékaři poprvé podrobně popsali příznaky, které se u Navalného objevily. Kritik Kremlu náhle upadl do bezvědomí v srpnu během vnitrostátního letu z Tomsku do Moskvy. Letoun kvůli tomu nouzově přistál v Omsku, kde byl opoziční politik hospitalizován. Posléze byl přepraven do Berlína. Tam strávil přibližně měsíc.

Navalnyj byl podle německých lékařů v nemocnici Charité v bezvědomí, jeho srdeční frekvence se výrazně snížila a jeho tělesná teplota klesla na 34,4 stupně Celsia a načas dokonce na 33,5 stupně.

Podle německé armádní laboratoře byl Navalnyj otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Výsledek analýzy potvrdily i laboratoře ve Francii a Švédsku a ke stejnému závěru došla i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy a označila obvinění na svou adresu za součást protiruské kampaně. Evropská unie uvalila kvůli otravě Navalného na Rusko sankce, Moskva následně zveřejnila vlastní sankční seznam se jmény představitelů EU.

Podle německých lékařů lze účinek použitého nervového jedu na lidské tělo srovnat s účinkem otravy organofosfáty, které se používají mimo jiné v přípravcích na hubení hmyzu.

Navalnyj podle nich otravu zřejmě přežil proto, že se s léčbou začalo brzy poté, co se u něj vyskytly první příznaky. Lékaři mu mimo jiné podali atropin, který se používá jako protilátka při otravě organofosfátovými insekticidy a nervovými plyny. Byl také připojen k plicnímu ventilátoru. "Jeho dobrý zdravotní stav před otravou pravděpodobně k uzdravení přispěl," uvádí se ve vědeckém článku, k jehož otištění dal Navalnyj souhlas.

Ruský opozičník dnes na facebooku na článek v časopise The Lancet upozornil a uvedl, že má Rusko konečně důkaz o otravě, po kterém tak dlouho volá. "Hlavní je, že se Vladimirovi Putinovi nyní uleví. Na každé tiskové konferenci lomil rukama a vykřikoval: Kdy nám Němci předloží svá data?" napsal Navalnyj. "Medicínská data jsou publikována a dostupná celému světu," dodal.