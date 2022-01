Němečtí školáci se po prázdninách musí častěji testovat na koronavirus

"Berlínské školy v uplynulých měsících provedly stovky tisíc testů a odvedly velký kus práce, aby se mohlo vyučovat prezenčně. Nyní se varianta omikron, která se rychle šíří, stává novou překážkou," prohlásila Astrid-Sabine Busseová, která má v berlínské zemské vládě na starosti školství. Regionální vláda proto nařídila, že v prvním vyučovacím týdnu po vánočních prázdninách budou berlínské děti ve školách testované každý den. Od příštího týdne se berlínské školy vrátí ke třem testům týdně, jak platilo před Vánocemi.

Berlínské školy také vyzvaly rodiče, aby po pobytu v zahraničních rizikových oblastech dodržovali i s dětmi povinnou karanténu, která v případě návratu z regionů s omikronem činí 14 dní bez možnosti zkrácení. "V době karantény se musí dítě učit doma," sdělila rodičům škola v berlínské čtvrti Moabit.

Karanténa, s výjimkou návratu z oblastí s omikronem, a také testování se netýká očkovaných a uzdravených. Školy i regionální vlády nicméně vyzývají rodiče, aby se testování účastnily i plně očkované děti. Plnou imunizaci už v Německu má několik desítek tisíc dětí mladších 12 let, u kterých se oficiálně s očkováním začalo až před Vánocemi. V předešlých týdnech totiž řada lékařů nabízela rodičům nechat děti očkovat sníženou dávkou ze zásob pro mládež a dospělé.

Tuto možnost využila i berlínská zdravotnice Gabriele Hörzerová, jejíž osmiletý syn je plně očkovaný. "I když už se testovat nemusí, stejně si bude ve třídě rozbory dělat. Je to ohleduplné k ostatním dětem," řekla Hörzerová ČTK.

Busseová k testování dětí s očkováním a těch, které nemoc překonaly, uvedla, že rozborů je dostatek, proto věří, že nabídku v Berlíně využije takřka každý.

V Braniborsku se školáci tento týden testují třikrát týdně, prezenční výuka v této spolkové zemi ale není povinná. Tamní ministryně školství Britta Ernstová, která je manželkou kancléře Olafa Scholze, rodičům až do 19. ledna umožnila distanční výuku. Doma se nejméně do úterý budou učit děti v Durynsku, teprve poté se školy samy rozhodnou, zda se školáci vrátí do tříd.

Zatímco školáci v Berlíně a Braniborsku musí nosit při výuce roušky, v Sasku jsou povinné až od 5. třídy. Také v Sasku čekají na děti ve třídách tři testy týdně. Na tři testy týdně z původních dvou přešlo Meklenbursko-Přední Pomořansko, které se vydalo přísnější cestou, neboť rozbory pro tento týden nařídilo i očkovaným dětem. Testovat se v Meklenbursku-Předním Pomořansku nemusí jen ti, kteří dostali i posilovací dávku. To v případě dětí ještě možné není. Naopak Porýní-Falc požaduje od školáků místo tří jen dva testy týdně. Školy v Meklenbursku-Předním Pomořansku navíc od rodičů požadují čestné prohlášení, že děti o prázdninách nebyly v epidemicky rizikovém zahraničí.

Prázdniny tento týden postupně skončí ještě v Sársku a Hamburku, ve zbývajících osmi spolkových zemí školáci do lavic usednou až za týden v pondělí. Podmínky návratu do škol se mezitím mohou změnit, neboť ve středu budou o epidemické situaci jednat zemští ministři školství a v pátek pak kancléř Scholz s premiéry spolkových zemí.

Tématem budou vedle omikronu i kroky k udržení prezenční výuky, kterou politici označují za prioritu. Ne všichni s takovým postupem souhlasí.

"Nemůže být řešením trvat na prezenční výuce za každých okolností," řekl v rozhovoru s deníkem Rheinische Post předseda německého Svazu pro ochranu dětí Heinz Hilgers. Za současného stavu pandemie by doporučil hybridní vyučování rozdělené na prezenční a domácí výuku. To by podle něj vzdělávání zajistilo i v takových případech, kdy by musela být polovina učitelského sboru a také dětí v karanténě.

Testování neuniknou ani děti ve školkách. V Berlíně jsou nařízeny tři testy týdně, z toho po jednom v pondělí a v úterý. Berlínské školky se navíc co nejvíce snaží omezit kontakt s rodiči, kteří by do šaten neměli pokud možno vůbec vstupovat. Povinné testy pro školkové děti zavedly i další spolkové země, některé z nich již před Vánocemi. Například v Bavorsku se testem musí od pondělí 10. ledna prokázat ve školkách a jeslích všechny děti starší jednoho roku. Uznávány budou v takových případech za doprovodu čestného prohlášení i samotesty vyhotovené doma.