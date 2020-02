Nemocný premiér Pellegrini popřel, že je nakažený koronavirem

"Odmítám falešné tweety o tom, že mám koronavirus. Je to úplný nesmysl," napsal předseda slovenské vlády, který byl v sobotu přijat do bratislavské nemocnice s vysokou horečkou a akutní infekcí horních dýchacích cest.

I resolutely deny hoax tweets that I have got a coronavirus. A total nonsense.