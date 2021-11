Neočkování budou mít v Řecku zakázán vstup do provozoven či muzeí

Řecko v posledních týdnech několikrát zaznamenalo nejvyšší přírůstky případů koronavirové infekce od začátku epidemie. Mitsotakis apeloval na Řeky, aby se nechali naočkovat. Novou vlnu nákazy označil za "epidemii nenaočkovaných".

Podle stávajících pravidel se nenaočkovaní lidé mohou při vstupu do vnitřních prostorů prokazovat i negativním testem. To od pondělí přestane platit. Covidový certifikát není nutný jen v lékárnách a v obchodech s potravinami a základními potřebami. Do kostelů budou smět i nenaočkovaní věřící, ale jen s negativním testem.

Vláda také zkrátí platnost očkování u lidí starších 60 let na sedm měsíců od druhé dávky. Aby jim začalo potvrzení znovu platit, budou se muset nechat přeočkovat. Mitsotakis také uvedl, že k podobnému kroku vyzval i Evropskou unii v případě unijních covidových pasů.

Podle řeckého premiéra je míra proočkovanosti v zemi stále neuspokojivá. Mezi seniory zbývá naočkovat přes půl milionu lidí. Údaje ukazují, že skoro 90 procent nakažených pacientů, kteří leží na jednotkách intenzivní péče, není naočkováno, uvedl Mitsotakis. "Kdyby se podařilo naočkovat všechny starší lidi, tak se z koronaviru stane něco jako sezonní chřipka," řekl premiér a vyzval Řeky, aby nevěřili "šarlatánům".

Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) má v Řecku ukončené očkování 61 procent obyvatel, což je o čtyři procentní body méně, než kolik činí průměr Evropské unie. Mezi lidmi staršími 60 let proočkovanost dosahuje skoro 80 procent, o pět procentních bodů méně než průměr EU.

Řecko, kde žije 11 milionů lidí, od začátku listopadu opakovaně zaznamenalo nejvyšší denní přírůstky případů koronavirové infekce od začátku epidemie a čísla zůstávají i nadále na vysoké úrovni. Dnes úřady ohlásily za předchozí den 7300 nových případů a 63 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Nejhorší situace je v nemocnicích na severu a ve střední části Řecka. Od začátku epidemie se v zemi prokázala nákaza u 861.000 lidí a 17.000 nakažených zemřelo.