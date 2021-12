Neočkovaní lyžaři mohou vyrazit do Francie či Švýcarska, jinde je čeká izolace

Do Rakouska mohou od pondělí bez omezení vstupovat pouze lidé očkovaní třetí posilující dávkou vakcíny. Uzdravení z covidu-19 a očkovaní dvěma dávkami musí předkládat negativní PCR test. Neočkovaní musí do desetidenní izolace, kterou lze po pěti dnech ukončit v případě negativního výsledku PCR testu.

Doklad o vakcinaci či prodělání nemoci je v Rakousku třeba i pro vstup do hotelů, restaurací a na sjezdovky. V zemi jsou stále zavřené noční podniky a restaurace od 27. prosince zavírají ve 22:00. Zrušené jsou i oblíbené après-ski večírky. V Rakousku již otevřela většina středisek. Lyžaři musí mít nasazené respirátory pouze v uzavřených kabinkách a v dalších vnitřních prostorách.

Pro cesty do Itálie se musí očkovaní i lidé s potvrzením o prodělání nemoci při příjezdu prokázat negativním PCR nebo antigenním testem. Neočkované čeká pětidenní karanténa.

Italská střediska kontrolují doklady při nákupu skipasů. Itálie rozlišuje čtyři barevné zóny, v bílé a žluté zóně mohou lyžovat očkovaní, uzdravení nebo negativně testovaní. Pouze negativní test však nestačí pro návštěvu restaurací či kulturních zařízení. V oranžové zóně lyžují pouze očkovaní a uzdravení. Na vlecích a ve frontách je povinná ochrana úst a dodržování rozestupů.

Na Slovensku mohou využívat lanovky pouze očkovaní a lidé, kteří prodělali covid-19. Výjimku mají děti do věku 12 let a dvou měsíců. Covidové certifikáty kontrolují střediska obvykle při prodeji skipasů. Lyžařskou sezonu na Slovensku zahájilo nejméně 25 skiareálů. O svátcích bude v provozu kolem 50 resortů včetně těch největších.

Od soboty budou na Slovensku znovu fungovat ubytovací zařízení, která jsou nyní pro turisty zavřená. Jejich hosté se kromě potvrzení o očkování či prodělání covidu-19 musí navíc prokázat negativním testem na koronavirus. Restaurace mohou nadále jídlo pouze rozvážet nebo vydávat přes okénko. Lidé, kteří nejsou plně očkování proti covidu-19, musí do izolace.

Zájemci o lyžování ve Francii se musí prokázat covidovým pasem, bez kterého se neubytují ani nezakoupí skipasy. Návštěvníci se zatím mohou prokázat dokončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci či negativním testem na koronavirus, který není starší než 24 hodin. Francouzská vláda nicméně chystá zpřísnění. Ze zdravotních pasů se v lednu nejspíše stanou očkovací pasy, které budou platit jen po dokončeném očkování, takže negativní test nebude stačit. Lyžaři musí nosit roušky na lanovkách i ve frontách na vlek.

Lidé mířící do Švýcarska musí vyplnit příjezdový formulář a předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na covid-19. Neočkovaní musí na další test mezi čtvrtým a sedmým dnem po příjezdu do země. Výsledek testu je spolu s formulářem potřeba poslat příslušným úřadům. Testy nemusí předkládat děti mladší 16 let. Neočkovaní nově nemohou navštěvovat restaurace, kina či krytá sportoviště. Omezení se týkají výhradně vnitřních prostor.