Neočkovaní nesmí v Německu bez testu do vlaků a busů, kontroly jsou namátkové

"Sedadlo 23 a ještě mi ukažte očkování nebo test," řekl dnes ráno zpravodaji ČTK řidič autobusu na lince z Berlína do Prahy. V Německu je totiž ode dneška ve veřejné dopravě požadován doklad o očkování, uzdravení, nebo testování. Politici si od tohoto opatření slibují zpomalení pandemie nemoci covid-19, která v posledních týdnech opět dramaticky nabírá na síle.

Řidič autobusu, který přes Drážďany mířil do Prahy, novinku považuje za značnou komplikaci. "Lidé třeba mají lístek, ale nejsou očkovaní a test nemají. V takovém případě prostě nejedou a jízdenka propadá," vysvětlil.

Na autobusovém nádraží u výstaviště na západě německé metropole se ráno do potíží nedostal žádný cestující, všichni byli na kontrolu testů, očkování či dokladu o prodělání nemoci připraveni. Jeden ze slovenských cestujících ČTK řekl, že on s novým německým opatřením, které vyžaduje protiepidemický zákon, žádný problém nemá. "Jsem očkovaný, očkovací certifikát ukazuji v mobilu, je to chvilka," uvedl.

Zatímco dostat se na palubu dálkového autobusu se zdá složité, v MHD a ani ve vlacích nelze takto důkladné kontroly zavést. Na to už předem poukazovali dopravci i kritici nového protiepidemického zákona. Berlínský dopravní podnik BVG upozorňuje cestující, že k jízdence musí mít i doklad o očkování, případně test. "Bez takového dokladu cestovat nelze," uvádí provozovatel berlínské MHD.

Stejné upozornění vydaly i německé dráhy Deutsche Bahn (DB). "Kontroly ve vlacích jsou namátkové a provádí je ostraha DB a vlakový personál," uvedly dráhy. Spolu s dopravci se namátkových kontrol účastní i policie, případně městské pořádkové služby. Policie nicméně předem upozornila, že odpovědnost za kontroly je na dopravcích.

To, že se karanténní kontroly konají za účasti policie, dnes ČTK potvrdila průvodčí ve vlaku z Drážďan do Bad Schandau u hranic s Českem. "Doklad doporučuji mít, protože policie už to dnes ve vlaku kontrolovala," řekla. Spokojená ale s novým opatřením příliš není. "Nelíbí se mi to a jsem proti takovým kontrolám. Mluvila jsem o tom s řadou svých kolegů a jen málokdo řekl, že s tím souhlasí," uvedla. Doklady o očkování, překonání infekce, nebo testy vidět průvodčí nechtěla. "Nejsem policie, tohle od cestujících opravdu vidět nechci," dodala.

S karanténní kontrolou se dnes ČTK nesetkala ani v městské hromadné dopravě v Berlíně a v Drážďanech. Většina cestujících, se kterými ČTK hovořila, považuje nové opatření za obtížně vymahatelné, obzvláště v MHD, která je často přeplněná. Lidé také pochybovali, že nezbytnost takového dokladu je správným krokem v boji s pandemií. "Já očkovaná jsem, ale pochybuji, že každý, kdo tu je, se může prokázat potřebným dokladem," řekla ČTK na berlínské stanici příměstské železnice Bellevue studentka Julia. Očekává proto, že řada lidí bude jezdit bez dokladů.

Nové opatření se netýká nejmenších dětí, kteří nepotřebují žádné potvrzení. Školáci a studenti se mohou prokazovat žákovskými kartami, které jsou v Německu považovány za rovné negativnímu testu, neboť děti se ve školách nejméně dvakrát týdně testují.