Neočkovaní v Německu čelí novým omezením, v části Saska nesmí v noci ven

Za posledních 24 hodin 83milionové Německo vykázalo 30.643 nakažených. Počet nově infikovaných za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel aktuálně podle Institutu Roberta Kocha (RKI) činí 386,5, což je dvojnásobek nejhorší hodnoty za předchozí pandemické vlny. Vedení nejpostiženějších spolkových zemí dalo v uplynulých dnech jasně na vědomí, že proti rychlému šíření tvrdě zakročí.

"Svobodě bez odpovědnosti se říká egoismus," řekl saský premiér Michael Kretschmer, když kritizoval neochotu obyvatel Saska nechat se očkovat. Podobně rázně hovořil i jeho bavorský kolega Markus Söder. "Očkovaní se nyní mohou oprávněně zlobit," řekl Söder k novým karanténním opatřením.

Sasko dneškem přešlo na systém, kdy vstup bez očkování, případně potvrzení o překonání infekce, není až na výjimky možný. Neočkování se tak dostanou jen do supermarketů, lékáren a drogerií. Pro všechny bez rozdílu se pak v Sasku zavřely bary, kluby, aquaparky, posilovny a další volnočasová zařízení. Sasko rovněž utlumilo turistický ruch, zakázány jsou na území této spolkové země tuzemské turistické zájezdy a také ubytování turistů, do hotelů tak mohou jen lidé cestující služebně.

Neočkovaným Sasko také nařídilo omezit kontakty, na návštěvu jiné domácnosti může jen jeden člověk. Očkovaní, uzdravení a děti do 16 let se nepočítají. Nejtvrdším opatřením je pak zákaz nočního vycházení, kdy od 22:00 do šesti hodin ráno nadcházejícího dne nesmí neočkovaní opouštět domov. Toto omezení platí v saských okresech, kde sedmidenní průměr nově nakažených na 100.000 obyvatel překročil tisícovku. V pátek limit překračovaly dva z celkových 13 okresů, dnes jich je sedm a další se hranici blíží.

Cestou zákazu vycházení se ode dneška vydalo také Bádensko-Württembersko na jihu Německa. Omezení platí zatím ve třech okresech, kde neočkovaní od 21:00 do 5:00 následujícího dne nesmí bez pádného důvodu opustit domov. Úřady jako pádné uznávají jen pracovní a zdravotní důvody. Zemská vláda již varovala, že kvůli rychlému šíření infekce bude noční vycházení brzy zakázáno i v dalších okresech.

Stejně jako v Sasku, tak i v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Šlesvicku-Holštýnsku, Hamburku, Sársku a v dalších německých regionech musí neočkovaní počítat s omezeními, mimo jiné se nedostanou do restaurací a volnočasových zařízení. Zkomplikovala se rovněž práce neočkovaným žurnalistům, kteří například v Berlíně nemohou na vládní tiskové konference organizované novinářským svazem BPK. Tento svaz třikrát týdně pořádá tiskové konference vládních mluvčích a mimo jiné i pravidelnou konferenci ministra zdravotnictví Jense Spahna.

Bavorsko v regionech se sedmidenní incidencí vyšší než 1000 zavedlo uzávěru i pro imunizované. Söder zpřísněná opatření označuje za de facto lockdown, naopak Kretschmer slovo uzávěra nepoužívá a hovoří o takzvaném covidovém vlnolamu. Podle kritiků na pojmenování nezáleží, protože opatření není nic jiného než uzávěra. Na sociálních sítích pak řada uživatelů zemským vládám i spolkové vládě vyčítá, že situaci dramatizují. "Zavádíte něco, o čemž se ví, že neúčinkuje. Lidé si mezitím najdou cesty, jak vaše nesmyslná pravidla obejít, a vy se opět ukážete jako lháři," vzkázal na twitteru saskému premiérovi Thomas Kuhr.