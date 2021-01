Neoprávněných vstupů do EU bylo loni nejméně od roku 2013

Meziročně počet nelegálních vstupů do EU klesl o 13 procent. Mezi migranty byli loni nejvíce zastoupeni lidé ze Sýrie, Tuniska, Alžírska a Maroka.

Většina těchto migrantů, více než 35.600, podle Frontexu připlula přes Středozemní moře. Přibližně 27.000 příchodů bylo zaznamenáno na balkánské trase, což představuje meziroční nárůst o více než tři čtvrtiny.

The number of detections of illegal border crossings along the EU’s external borders fell 13% last year to 124,000, in large part due to the impact of COVID-19 restrictions. This was the lowest number of illegal border crossings since 2013 https://t.co/pA0NxmOLtr pic.twitter.com/XcWOa82aKK