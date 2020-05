Unikátní pokus: Co v době pandemie udělá nepodmíněný příjem?

Výzkumu se podle deníku The Guardian zúčastnilo 2000 náhodně vybraných nezaměstnaných Finů. Po dobu dvou let dostávali od státu měsíční nepodmíněný základní příjem 560 eur, tedy téměř 15 tisíc korun. To znamená, že i když si našli práci, nebyla tato částka ponížena nebo úplně zastavena. Studie nedokázala přimět nezaměstnané najít si práci, ale závěr uvádí, že příjemci vykazovali lepší kvalitu života a základní příjem měl pozitivní vliv na duševní zdraví.

V současné době, kdy je svět zasažen ekonomickou krizí díky pandemii viru SARS-CoV-2 se nastavení základního příjmu zdá být jako dobré řešení. Podle španělské místopředsedkyně vlády Nadii Calvinové je jejím cílem zavést základní příjem co nejdříve pro zhruba jeden milión nejchudších domácností v zemi. Sama doufá, že se univerzální příjem stane „trvalým nástrojem“. Premiérka skotského parlamentu Nicola Sturgeonová uvedla, že univerzální základní příjem je myšlenka, která ji mnohem více přesvědčuje o tom, jak zabránit ekonomickým důsledkům.

Myšlenka univerzálních měsíčních příjmu v době ekonomické krize spočívá v tom, že může povzbudit lidi k tomu, aby začali přijímat často méně placená nebo dočasná místa a pomohou nastartovat ekonomiku země. Studie však nezahrnovala žádnou zpětnou daňovou vazbu, takže pokud by se univerzální základní příjem aplikoval, musel by být daňový systém kompenzován vyššími daněmi.

Vedoucí studie Helena Blomberg-Krollová však uvádí, že to mělo pozitivní dopad na zvýšení autonomie lidí a umožnilo je to vrátit zpět do života. „Nezávislí umělci a podnikatelé měli pozitivní názory na univerzální základní příjem, což některým umožnilo začít podnikat,“ uvedla Blomberg-Krollová.

Studie má svá pro i proti, ale podle Blomberg-Krollové není nejistota, kterou zažíváme od začátku roku 2020, dobrým způsobem, jak žít. „I když základní příjem nedokáže vyřešit všechny naše zdravotní a společenské problémy, je potřeba diskutovat o tom, že by mohl být součástí řešení v době ekonomické krize,“ dodala.