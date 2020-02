Vyslechnuta byla ve čtvrtek na závěr téměř roční činnosti výboru i samotná exministryně, která přiznala chyby, ale zároveň zdůraznila, že "bez pomoci z vnější" nebylo možné uskutečnit například digitalizaci bundeswehru.

Opozice považuje podle Süddeutsche Zeitung po vyslechnutí více než 30 svědků a předložení více než 4000 spisů za prokázaná obvinění z nepotismu, tedy dohazování zakázek blízkým osobám. Samotné von der Leyenové nepomohlo ani to, že během parlamentního vyšetřování byla smazána data z jejích mobilních telefonů a další údaje a byly začerněny některé dokumenty.

Ve čtvrtek von der Leyenová zaměstnávání externích poradců ve svém úřadu označila za nezbytnost, ale zároveň připustila chyby při zadávání úkolů. "Objevily se prohřešky při zadávání," konstatovala von der Leyenová.

Zvláště digitalizace armády nebylo možné podle ní "bez pomoci zvenčí zvládnout". Podpůrné a poradenské práce na ministerstvu obrany existovaly vždy, konstatovala nynější šéfka unijní exekutivy.

Podle agentury DPA najímání poradců jenom za dobu působení von der Leyenové v ministerské funkci (od prosince 2013 do července 2019) stálo řádově stovky milionů eur. Poté, co v roce 2018 Spolkový účetní dvůr ve své zprávě zpochybnil hospodárnost a zákonnost sjednávání poradců na ministerstvu, vyvolali opoziční liberálové FDP, Levice a Zelení parlamentní vyšetřování.

Na otázku, zda vidí chyby i u sebe, von der Leyenová ve čtvrtek odpověděla vyhýbavě. Prý ji však zarmoutilo, když se o výtkách dověděla, a podnikla protiopatření.

Také list Süddeutsche Zeitung se dnes političky Křesťanskodemokratické strany (CDU) nakonec částečně zastal, neboť resort přebírala v době změněné situace ve světě v důsledku konfliktu na Ukrajině a v době nasazení německých vojáků v protiteroristických misích a armáda čelila nárokům jako zřídkakdy předtím. "Von der Leyenová musela rychle dosáhnout výsledků. To by mohlo vysvětlit tlak na akceschopnost, spěch a dokonce některé chyby. To, že se systém ocitl mimo kontrolu, to ale neomlouvá," uzavřel Süddeutsche Zeitung.