Netflix vyvolal v Polsku pobouření. Musí změnit mapy ve filmu o táboře smrti

Televize TVN24 připomíná, že v prvním dílu filmového dokumentu o válečném zločinci Johnu Demjanjukovi, který za války působil jako strážce ve vyhlazovacím táboře Sobibór, se objevila mapa Polska v jeho současných hranicích a byly na ní vyznačené vyhlazovací tábory jako Osvětim, Sobibór nebo Treblinka. U některých z nich se objevil hákový kříž, u jiných lebka se zkříženými hnáty.

Proti této mapě protestovali polští představitelé, protože podle nich falšuje historii a naznačuje, že existovaly polské tábory smrti. Polské ministerstvo zahraničí připomnělo, že v době, o níž je v dokumentu řeč, bylo Polsko okupované a odpovědnost za vyhlazovací tábory neslo nacistické Německo. "Mapa ukázaná v seriálu neodpovídá tehdejší podobě hranic," uvedlo ministerstvo.

Premiér Morawiecki požádal generálního ředitele Netflixu Reeda Hastingse, aby zakročil.

"Abychom předešli jakémukoliv nedorozumění, doplníme v příštích dnech texty do některých map představených v seriálu," uvedl ve čtvrtek Netflix v prohlášení na twitteru. "Bude tak jasnější, že vyhlazovací a koncentrační tábory v Polsku postavil a provozoval německý nacistický režim, jehož vojáci vpadli do země a okupovali ji v letech 1939 až 1945," napsala také streamovací služba.

Netflix has replied to #Poland’s recent criticism of its #documentary series about a notorious guard at the #Nazi-German #Treblinka #death #camp.@MorawieckiM @PremierRP @MSZ_RP @NetflixPL#TheDevilNextDoor #history

