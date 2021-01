Nitra je epicentrem nákazy. Slovensko zpřísní restrikce na jihu země, nasazena armáda

V regionu se konci tohoto týdne uskuteční hromadné testování obyvatel na koronavirus, které pak bude ještě dvakrát opakováno. V Nitře má svůj závod například britská automobilka Jaguar Land Rover, která bude své zaměstnance rovněž testovat.

"Budeme testovat v okresu Nitra nejbližší tři týdny. Ve velkých fabrikách začneme ve čtvrtek. Do této operace se vkládá armáda a bezpečnostní složky, bez nich by to nešlo," řekl novinářům po jednání vlády primátor Nitry Marek Hattas.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí doplnil, že dodržování zmíněného zákazu vycházení bude kontrolovat policie.

V nitranském okresu počet nových případů nákazy koronavirem za jeden týden překročil hranici 1000 infikovaných v přepočtu na 100.000 obyvatel. Vytížené fakultní nemocnici v Nitře pomůže asi 40 kilometrů vzdálená nemocnice v Galantě, která bude určena jen pro pacienty s covidem-19.

Podobné omezení volného pohybu lidí v souvislosti s koronavirem platilo už loni na podzim ve čtyřech tehdy nejpostiženějších okresech na severním a východním Slovensku. Také tam byli tehdy obyvatelé opakovaně testováni na koronavirus. Spolu s omezením volného pohybu osob to následně přispělo k poklesu nových případů nákazy.

Pětimilionové Slovensko se již několik týdnů potýká se stoupajícím počtem nakažených. Například v úterý zaznamenalo dalších 4959 laboratorně potvrzených nových případů infekce, což je třetí nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Kromě toho v úterý s pozitivním výsledkem skončilo 6601 méně přesných antigenních testů.

Bratislava v reakci na zhoršující se epidemickou situaci zareagovala novými omezeními, odborníci ale požadovali ještě přísnější karanténní opatření. V současnosti v celé zemi platí kromě jiného zákaz vycházení, který má ale na dvě desítky různých výjimek. Na obyvatele Nitry a okolí bez negativního výsledku testu na koronavirus se bude vztahovat jen několik z nich.