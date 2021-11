Nizozemsko navzdory radám virologů odmítá uzavření škol kvůli covidu

"Ponechat základní školy delší dobu zavřené je účinný způsob, jak udržet virus pod kontrolou," řekl imunolog Ger Rijkers deníku Algemeen Dagblad. "Děti jsou továrny na viry a infikují dospělé i sebe navzájem," dodal.

Zatímco virologové prosazují dočasné zavření škol, ministr zdravotnictví Arie Slob oponuje, že většina učitelů je naočkovaná a většina dětí má i po nákaze jen mírné příznaky. "Kabinet se shodl na tom, že bude školy chránit před omezeními, jak jen to bude možné. Jsem přesvědčen, že je zodpovědné nechat školy otevřené," napsal ministr na twitteru.

Národní institut veřejného zdraví následně oznámil, že v zemi bylo za poslední den zachyceno na 23.600 infekcí virem SARS-CoV-2. Opět tak narostla hodnota nejvyššího přírůstku za celou dobu pandemie a denní součet potřetí v řadě překonal 20.000. Před týdnem Nizozemsko ohlásilo necelých 16.500 nových infekcí, což byl tehdy také rekord.

Podle středečních údajů RIVM země za uplynulý týden zaznamenala 110.000 nových případů nákazy, což bylo o 44 procent více než v předchozím sedmidenním úseku. Nákaza mezi dětmi na prvním stupni základních škol za poslední týden stoupla o 85 procent, na druhém stupni o 76 procent. Nemoc se podle těchto čísel mezi dětmi šíří výrazně rychleji, než je průměr u celé populace.

Poslední vlna epidemie v Nizozemsku začala krátce poté, co tamní kabinet v září zrušil nutné rozestupy a další opatření. Premiér Mark Rutte na konci minulého týdne zavedl částečnou uzávěru, další opatření kabinet zpřísnil už na začátku měsíce.

V Nizozemsku má dokončené očkování přibližně 85 procent dospělých. S případným očkováním dětí země čeká na verdikt Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která by příští týden mohla zveřejnit své rozhodnutí o využití vakcíny Pfizer/BioNTech pro děti od pěti do 11 let.