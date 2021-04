Nizozemsko neuvolní karanténu ani po čtyřech měsících, oznámil Rutte

Úřady původně předpokládaly, že by se v Nizozemsku od příštího týdne mohly otevřít zahrádky restaurací a kaváren a že by mohla platit mírnější pravidla ohledně setkávání. Rutte ale nyní řekl, že to za současného stavu není možné.

Zdravotní úřad RIVM dnes uvedl, že epidemie v zemi i nadále zrychluje. V uplynulých sedmi dnech úřady ohlásily přes 51.000 nových případů nákazy, což je ve srovnání s předcházejícím týdnem o šest procent více. Jednotky intenzivní péče jsou zaplněné zhruba ze 70 procent.

Celkem se v zemi s více než 17 miliony obyvatel během pandemie virem SARS-CoV-2 nakazilo skoro 1,4 milionu lidí, přes 17.000 z nich zemřelo, uvádí americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU). V uzávěře je Nizozemsko už od půlky loňského prosince. Zavřené jsou restaurace a bary i většina obchodů stejně jako muzea, kina, knihovny či tělocvičny.